Hace unas horas, a través de un comunicado difundido en redes sociales, el Nacional Monte de Piedad dio la bienvenida al anuncio del sindicato huelguista en el que aceptó la apertura del mismo para conocer y analizar la propuesta de solución planteada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para poner una solución a la huelga que atraviesa la institución.

Nacional Monte de Piedad señaló que este paso es una oportunidad inmejorable para construir acuerdos, privilegiar el diálogo y encontrar una salida que permita recuperar la estabilidad laboral y operativa en beneficio de todas y todos los involucrados.

En ese sentido, la institución asegura a todos sus colaboradores, que seguirán impulsando todas las vías para poner fin, lo más pronto posible, a la huelga, tras varios meses de haberse iniciado.

Prendas se encuentran seguras: Nacional Monte de Piedad

Así mismo, a los clientes, el Nacional Monte de Piedad les reitera el agradecimiento y valora su paciencia y comprensión ante una situación que califica de "exraordinaria" y que impide la operación regular de la institución El organismo informó que las prendas se encuentran seguras y resguardadas, por lo que invitan a los involucrados a continuar informándose de la situación a través de los medios oficiales habilitados para ello.

Por último, el instituto agradeció a la Jueza de Distrito en Materia Laboral, Lic. Graciela Treviño Garza, su interés en contribuir a la búsqueda de alternativas de solución ante el conflicto en el Nacional Monte de Piedad. El sindicato y la institución buscan aceptar y dar prioridad a conocer y analizar el dictamen propuesto por el Gobierno de México para avanzar hacia una solución más ágil mediante un mecanismo transparente, legal y democrático en el que participen las y los trabajadores involucrados.

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