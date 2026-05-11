El pasado sábado 9 de mayo, EL INFORMADOR recuperó la información de ciertos estacionamientos del Centro Histórico de Guadalajara que tendrán cierres totales y parciales debido a la celebración del Mundial 2026. El servicio que otorgan estos establecimientos se limitará a partir del día de hoy, lunes 11 de mayo, y hasta el viernes 31 de julio, recuperando la normalidad a partir del primero de agosto.

El motivo de la reducción del servicio es la celebración del FIFA Fan Fest, el cual se instalará en la Plaza Liberación. Según la página de la Federación, el Centro Histórico de Guadalajara fue "elegido por su riqueza cultural, su vida urbana y su cercanía a los principales atractivos de la ciudad".

El FIFA Fan Festival 2026 ofrecerá una experiencia abierta para todas las edades, integrando música, gastronomía, arte y la pasión por el futbol, con transmisiones de los partidos en pantallas gigantes y actividades culturales.

¿Cuáles estacionamientos se verán afectados?

Los estacionamientos de Plaza Fundadores, Plaza de la Liberación, Teatro Degollado y Hospicio Cabañas operarán bajo medidas especiales durante el periodo señalado. La reducción del servicio dependerá de cada lugar. Por ejemplo, en el estacionamiento de los Tres Poderes —en Plaza de la Liberación—, el cierre será total. Mientras que en los estacionamientos del Teatro Degollado y en el Hospicio Cabañas se espera que el servicio sea limitado, aunque aún no se ha informado de la capacidad con la que operará.

Por otro lado, en el estacionamiento del Teatro Degollado, estará prohibido que los vehículos pasen la noche resguardados. Incluso, la tolerancia de salida se mantendrá solo una hora posterior al término de las actividades del FIFA Fan Fest. Además, el boleto deberá ser pagado antes de subirse al automóvil, pues se deben evitar bloqueos de tránsito al interior del estacionamiento. Para cumplir con dichas medidas, los automóviles que se mantengan serán retirados con grúa.

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OB