Metro CDMX: estaciones cerradas y horario especial hoy 11 de mayo

A un mes de que comience el Mundial 2026, en el que el Estadio Banorte (antes Estadio Azteca) de la Ciudad de México será el recinto inaugural del torneo, todavía se están realizando ajustes y remoledaciones en varios sectores públicos; entre ellos el Sistema Colectivo Metro.

Por esta razón, el día de hoy, lunes 11 de mayo, habrá cierres en algunas estaciones además de horarios especiales de operación. A continuación te damos los detalles.

Estas son las estaciones afectadas del Metro CDMX

De acuerdo con las autoridades correspondientes, las estaciones San Antonio Abad, Portales y Nativitas de la Línea 2 se mantienen sin servicio, es decir, permanecen sin ascenso ni descenso de pasajeros.

Aunado a ello, se ha informado que tampoco hay servicio de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) que va de Portales a Nativitas. Sin embargo, el apoyo está disponible en las estaciones Viaducto, Chabacano y San Antonio Abad.

Los horarios de servicio son:

Lunes a viernes: 5:00 a.m. a 10:00 p.m.

Sábado: 6:00 a.m. a 8:00 p.m.

Domingo: sin servicio

Por su pate, la estación Auditorio de la Línea 7 también persiste fuera de servicio. Por el momento no se prevén cierres el los tramos que van de Barranca del Muerto a El Rosario.

Otras afectaciones

Debido a las lluvias en la CDMX pronosticadas para esta semana, se advierte que la red de transportes podría sufrir de afectaciones luego de activar la marcha de seguridad, es decir, los trenes disminuirán la velocidad para evitar cualquier percance y asegurar el trayecto.

Las Línea del Metro CDMX en las que se implementó la marcha de seguridad son la 3, 4, 5, 8, 9, y B , por lo que se recomienda a los ciudadanos capitalinos tomar precauciones en sus trayectos para evitar retrasos.

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