¿A qué hora llueve hoy en Guadalajara? Pronóstico del 2 de julio

¿Planeas salir esta tarde en la ciudad? Piénsalo dos veces o no olvides el paraguas. Hoy, las condiciones climáticas darán un giro drástico que podría complicar tu regreso a casa, afectando el tráfico y tus planes al aire libre. Descubre a qué hora comenzará el caos.

El pronóstico del tiempo para este jueves 2 de julio de 2026 advierte sobre un escenario pasado por agua en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). Las autoridades meteorológicas han encendido las alertas preventivas para la población tapatía debido a la inminente llegada de tormentas.

De acuerdo con el reporte matutino emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada comenzará con un cielo medio nublado pero engañosamente tranquilo. Sin embargo, la inestabilidad atmosférica se hará presente de forma contundente conforme avance el reloj hacia el mediodía.

La causa principal de estas precipitaciones es el paso de la Onda Tropical 14, un fenómeno que actualmente se desplaza sobre el occidente y sur del país. Este sistema está arrastrando una cantidad considerable de humedad desde el Océano Pacífico hacia nuestra región.

¿A qué hora empiezan las lluvias?

Si te preguntas cuándo debes resguardarte, los modelos indican que la probabilidad de lluvia rondará el 30% cerca de las 14:00 horas . No obstante, el verdadero aguacero está programado para desatarse alrededor de las 17:00 horas, alcanzando un 80% de probabilidad .

Los chubascos tormentosos no llegarán solos, ya que se espera que vengan acompañados de descargas eléctricas y posibles rachas de viento. Estas ráfagas podrían alcanzar hasta los 35 kilómetros por hora, complicando la visibilidad y el tránsito vehicular.

Municipios como Zapopan y Tlaquepaque se encuentran en la zona de mayor impacto para las tormentas vespertinas. Los residentes de estas áreas deben estar especialmente atentos a los encharcamientos rápidos que suelen formarse en las avenidas principales.

Temperaturas y sensación térmica

A pesar de la lluvia, el ambiente se mantendrá relativamente cálido durante la mayor parte del día. El termómetro marcará una temperatura máxima de entre 27 y 29 grados centígrados justo antes de que comiencen las precipitaciones más fuertes.

Por la noche, el clima dará una tregua al calor, descendiendo a una temperatura mínima de 15 a 17 grados centígrados. Esta baja térmica traerá consigo una sensación mucho más fresca y húmeda, ideal para quedarse en casa.

La humedad relativa en el ambiente superará el 65%, lo que provocará que la sensación térmica se perciba ligeramente más bochornosa antes de la tormenta. Es un patrón clásico del temporal de lluvias en el estado de Jalisco.

Precauciones para un regreso seguro

Ante este panorama, Protección Civil ha emitido recomendaciones urgentes para quienes conducen por la ciudad. Se sugiere reducir la velocidad, mantener la distancia entre vehículos y evitar cruzar pasos a desnivel que históricamente presentan inundaciones.

El transporte público también podría experimentar retrasos significativos durante la hora pico de la tarde. Si utilizas el Tren Ligero o las rutas de camiones, anticipa tus tiempos de traslado para evitar aglomeraciones y contratiempos bajo la lluvia.

Además del área metropolitana, otros municipios del este y sur del estado también enfrentarán lluvias puntuales a fuertes . Las autoridades mantienen un monitoreo constante de los ríos y canales para prevenir desbordamientos que pongan en riesgo a la población.

Para quienes tenían actividades al aire libre programadas para esta tarde, la sugerencia es reprogramarlas o buscar alternativas bajo techo. Las condiciones no serán favorables para eventos deportivos ni reuniones en parques públicos.

Mantente informado a través de los canales oficiales y no te dejes sorprender por los caprichos del clima. Este jueves 2 de julio de 2026, la prevención y un buen impermeable serán tus mejores aliados para navegar por la ciudad.

X / @conagua_clima

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

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