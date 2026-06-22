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Mundial 2026: SSC alerta por retos virales extremos en CDMX

Autoridades exhortan a evitar conductas de riesgo en estadios y vialidades, priorizando la seguridad y supervisión digital de menores de edad

Por: SUN .

Las cifras de incidentes relacionados con tendencias de internet han alcanzado niveles críticos. EFE/M. Sierra

Las cifras de incidentes relacionados con tendencias de internet han alcanzado niveles críticos. EFE/M. Sierra

Con el objetivo de evitar riesgos derivados de la difusión de retos virales peligrosos en redes sociales durante la Copa Mundial de Futbol 2026, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México exhortaron a la población a no participar en este tipo de desafíos.

¿Qué tipos de retos virales incumplen las medidas de seguridad? 

Las autoridades señalaron que entre las conductas de riesgo detectadas se encuentran: el acceso no autorizado a áreas restringidas de los estadios para grabar contenido, la realización de maniobras peligrosas en las vialidades aledañas a los recintos deportivos y el ascenso a estructuras para obtener fotografías o videos.

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También la invasión de áreas de seguridad, actos de vandalismo para generar contenido viral o la participación en desafíos que impliquen el consumo excesivo de alcohol u otras sustancias durante las celebraciones.

De acuerdo con las dependencias, los organizadores o promotores de estos retos suelen difundir videos cortos en redes sociales para incentivar a los usuarios a replicar acciones relacionadas con la justa mundialista, generalmente prometen reconocimiento, popularidad o la posibilidad de obtener miles de reproducciones mediante el uso de etiquetas y tendencias asociadas al torneo.

La SSPC y SCC recomendó evitar participar en retos o desafíos difundidos en redes sociales que impliquen riesgos físicos, actos de violencia o el incumplimiento de medidas de seguridad. Además, analizar las posibles consecuencias antes de realizar cualquier actividad promovida como tendencia en internet.

Para orientación o reporte de incidentes, la Policía Cibernética de la Ciudad de México se encuentra disponible en el teléfono 55 5242 5100, extensión 5086.

Las autoridades federales y locales refrendaron su compromiso de informar y fortalecer la seguridad digital de la población en el marco de este evento internacional.

¿Cómo evitar dichos riesgos? 

Sugerencias para evitar riesgos:

  • Evitar ingresar a zonas restringidas, estadios, instalaciones o espacios públicos con el propósito de grabar contenido para redes sociales.
  • Evitar realizar maniobras peligrosas en vialidades, transporte público o lugares concurridos para obtener fotografías o videos.
  • Desconfiar de publicaciones que incentiven conductas extremas a cambio de popularidad, seguidores o recompensas.
  • Supervisar la actividad digital de niñas, niños y adolescentes, orientándolos sobre los riesgos asociados con los retos virales.
  • Reportar ante las plataformas digitales cualquier contenido que promueva actividades peligrosas o que ponga en riesgo la integridad de las personas.
  • Mantenerse informado a través de fuentes oficiales y verificar la autenticidad de la información antes de participar en cualquier dinámica difundida en redes sociales.

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KR

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