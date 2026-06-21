Domingo, 21 de Junio 2026

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5 plantas que alejan las malas vibras de tu casa

Conoce las especies botánicas recomendadas por el Feng Shui para purificar el aire, neutralizar la negatividad y transformar tu vivienda en un refugio de paz

Por: El Informador

Si sientes el ambiente pesado en tu hogar, descubre cómo purificar tu espacio y proteger tu bienestar con estas especies botánicas. CANVA

Si sientes el ambiente pesado en tu hogar, descubre cómo purificar tu espacio y proteger tu bienestar con estas especies botánicas. CANVA

La antigua filosofía del Feng Shui sostiene que la naturaleza es nuestra mejor aliada para equilibrar las emociones diarias. Integrar vegetación específica en nuestras habitaciones no solo cumple una función estética o decorativa, sino que actúa como un verdadero escudo protector contra la negatividad, el estrés y las tensiones acumuladas.

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Clásicos botánicos de la protección energética

La ruda es considerada históricamente como el amuleto por excelencia contra la envidia y las malas intenciones externas. Los expertos en jardinería energética aseguran que, cuando esta planta se seca repentinamente, es porque ha absorbido una fuerte carga de mala energía, protegiendo así a los habitantes de la casa.

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Por su parte, el romero es un imán natural para atraer la vitalidad, la alegría y el amor a los espacios compartidos. Se recomienda colocar esta hierba aromática muy cerca de las ventanas o en la puerta principal, permitiendo que filtre las energías antes de que ingresen a tu refugio.

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Aromas y purificadores modernos para el descanso

Para los dormitorios y zonas de relajación, la lavanda resulta absolutamente insustituible gracias a su probada capacidad para neutralizar el estrés. Su inconfundible aroma relajante promueve un descanso profundo y reparador, mientras limpia silenciosamente las cargas emocionales pesadas que traemos de la calle tras una larga jornada laboral.

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La Sansevieria, popularmente conocida como Espada de San Jorge, destaca por su resistencia extrema y su perfil protector. Además de alejar las malas vibras, diversos estudios respaldados por la NASA confirman su alta eficacia para purificar las toxinas del aire interior, mejorando la oxigenación durante las noches.

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Guardianes contra la tecnología y cuidados básicos

En nuestra actual era digital, los cactus se han convertido en guardianes indispensables para los escritorios y las oficinas en casa. Estas pequeñas plantas neutralizan las radiaciones electromagnéticas de los aparatos electrónicos y crean una barrera invisible contra sentimientos de hostilidad, envidia o pesadez en el entorno laboral.

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Para que estas cinco especies funcionen como verdaderos filtros energéticos, necesitan atenciones específicas, ya que un follaje marchito pierde su efectividad. Sigue esta lista de tips para asegurar que tus plantas se mantengan saludables, vibrantes y listas para defender la armonía de tu hogar todos los días:

  • Luz adecuada: Evita exponer las especies de interior al sol directo para no quemar sus delicadas hojas.
  • Riego moderado: Plantas como los cactus y la Sansevieria prefieren la tierra seca antes que el exceso de humedad.
  • Ubicación estratégica: Coloca tus macetas en las entradas principales, pasillos transitados o cerca de tus dispositivos tecnológicos.

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Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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