En víspera de la Copa Mundial de Fútbol 2026, que tendrá lugar en nuestro país del 11 de junio al 19 de junio, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, realizó la propuesta de suspender clases y que las empresas implementen la modalidad remota durante los días en los que habrá partidos.

Este lunes 30 de marzo en una conferencia de prensa, se dio a conocer la propuesta con la que se busca repetir el trabajo a distancia, una de las modalidades utilizadas como medida de prevención durante la pandemia por COVID-19, mayormente para disminuir la circulación de vehículos en la Ciudad de México, una de las más congestionadas del mundo.

Brugada explicó: "hemos solicitado a muchas áreas, a la Secretaría de Educación Pública para que brinde una definición acerca de que esos días se suspenden clases.

¿Qué días se suspenderían labores por el Mundial?

Estos días de asueto no serían durante todo el torneo; se enfoca en los días en los que habrá partidos en el Estadio Banorte (antes Estadio Azteca). Se prevé una alta afluencia de aficionados tanto nacionales como internacionales durante estas fechas.

Estos son los días en los que se suspenderían labores en la capital:

Jueves 11 de junio: Partido inaugural de México vs. Sudáfrica.

Partido inaugural de México vs. Sudáfrica. Miércoles 17 de junio: Partido de Uzbekistán vs. Colombia.

Partido de Uzbekistán vs. Colombia. Miércoles 24 de junio: Partido final de México en la fase de grupos.

Partido final de México en la fase de grupos. Martes 30 de junio: Partido de dieciseisavos de final.

Partido de dieciseisavos de final. Domingo 5 de julio: Partido de octavos de final.

Por su parte, la jefa de Gobierno no reveló detalles sobre si la suspensión de clases sería solamente para las escuelas que están cercanas al estadio, o si aplicaría para toda la ciudad.

En cuanto a las empresas del sector privado, Brugada mencionó: “a las distintas coordinaciones empresariales, que hagan lo posible para que sus trabajadores puedan laborar desde casa”.

México como sede del Mundial

Nuestro país será anfitrión del Mundial por tercera vez y se prepara para recibir a 5 millones de turistas a lo largo delel torneo. Según la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, México podría llegar al quinto lugar de países que reciben más turistas.

El presidente de la asociación de hoteles de la Ciudad de México, Javier Puente, explica que “El atractivo turístico de México va más allá del futbol, porque los datos que arroja la FIFA, comparados con Qatar 2022, fueron un millón 800 (mil aficionados). Este dato está previsto porque la Ciudad de México funge como una isla, que llegan aquí y se mueven. Muchos van a estar en Guadalajara y Monterrey, que tienen conectividad con Estados Unidos”, por lo que se espera que la CDMX sea la ciudad que reciba la mayor cantidad de turistas.

Los partidos de la Copa Mundial 2026 se jugarán en 16 estadios en total, repartidos dentro de la región norteamericana. Además, esta será la primera vez que se organiza en tres países al mismo tiempo.

Las sedes del Mundial 2026 serán:

Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle.

Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle. México: Ciudad de México (Estadio Azteca), Guadalajara (Estadio Akron) y Monterrey (Estadio BBVA).

Ciudad de México (Estadio Azteca), Guadalajara (Estadio Akron) y Monterrey (Estadio BBVA). Canadá: Toronto y Vancouver.

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