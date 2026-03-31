Pensión Hombres Bienestar 2026: amplía fecha de registro, estos son los requisitos

El Gobierno de la Ciudad de México puso en marcha la Pensión Hombres del Bienestar, un programa social dirigido a adultos mayores que residen en la capital del país. Esta iniciativa surge después del lanzamiento federal de la Pensión Mujeres del Bienestar, la cual otorga apoyo económico a mujeres de entre 60 y 64 años.

En este contexto, las autoridades capitalinas decidieron implementar un esquema similar enfocado en hombres dentro del mismo rango de edad, es decir, de 60 a 64 años. El objetivo es brindar un respaldo económico a este sector de la población para contribuir a mejorar su calidad de vida y cubrir necesidades básicas durante esta etapa.

Los beneficiarios reciben un apoyo de 3 mil pesos de manera bimestral, el cual se entrega mediante tarjetas distribuidas por el Gobierno de México.

En cuanto al proceso de inscripción, la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social de la Ciudad de México informó recientemente la apertura del registro para quienes deseen integrarse al programa. Inicialmente, el periodo estaba programado del miércoles 25 al viernes 27 de marzo; sin embargo, se anunció una ampliación del plazo hasta el martes 31 del mismo mes.

Esto significa que aún existe oportunidad para que los hombres de 60 a 64 años que habitan en la capital puedan ser considerados dentro de este apoyo social.

Las autoridades han señalado que el registro no se realiza por internet ni en módulos físicos. En su lugar, el proceso se lleva a cabo mediante visitas domiciliarias por parte de personal de la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana. Por ello, es necesario que los interesados permanezcan en sus hogares hasta la fecha límite establecida para poder completar su inscripción.

Requisitos y documentos necesarios

Para formar parte de la Pensión Hombres del Bienestar en 2026, se solicita cumplir con los siguientes requisitos y presentar la documentación correspondiente:

Ser residente de la Ciudad de México.

Tener entre 60 y 64 años al momento del registro, con prioridad para personas de 63 y 64 años, y manifestar interés en recibir el apoyo del programa “Pensión Hombres Bienestar de 60 a 64 años” para el ejercicio fiscal 2026.

Presentar una identificación oficial vigente con fotografía (INE, IMSS, ISSSTE, INAPAM, cédula, cartilla o licencia).

Entregar un comprobante de domicilio reciente, con antigüedad no mayor a tres meses.

Mostrar acta de nacimiento en caso de que la fecha no sea visible en la identificación.

Proporcionar la CURP si no aparece en el documento oficial presentado.

Completar la solicitud de ingreso al programa.

Con esta estrategia, el gobierno local busca ampliar la cobertura de apoyos sociales y fortalecer el bienestar de la población adulta mayor en la Ciudad de México.

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