Campaña de vacunación ha permitido reducir el sarampión en México: Salud

La estrategia nacional de vacunación contra el sarampión, con la que se han aplicado 17.2 millones de dosis en siete semanas, ha permitido reducir la velocidad de contagio en todo el país, afirmó este martes el subsecretario de Integración Sectorial de Desarrollo de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark García Dobarganes.

El funcionario presentó durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de esta mañana el informe sanitario, donde afirmó que la vacunación es la medida "más eficiente, segura y efectiva" tanto en México como a nivel mundial para combatir la enfermedad.

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Sarampión en México suma cuatro semanas a la baja

El subsecretario recordó que la campaña masiva inició la semana del 7 de febrero, con una aplicación inicial de 1.7 millones de biológicos, alcanzando en su punto más alto hasta 3.4 millones de dosis en una sola semana.

Clark destacó que, gracias a este esfuerzo coordinado entre autoridades federales y estatales, así como instituciones públicas de salud, la transmisión del virus acumula al menos cuatro semanas consecutivas a la baja en las 32 entidades federativas.

En el arranque de la jornada nacional se estableció una meta de 25 millones de vacunas aplicadas durante el periodo de intensificación.

A la fecha, dijo, se reporta un avance de 17.2 millones, lo que coloca a las autoridades "alineadas" para cumplir el objetivo.

El subsecretario agradeció la participación de gobernadores y de la jefa de Gobierno, así como el respaldo de instituciones como el IMSS, IMSS-Bienestar, ISSSTE y los servicios estatales de salud, al señalar que en todas las entidades se han alcanzado o superado las metas previstas.

Llamado a la vacunación

En cuanto a la cobertura, hizo un llamado especial a madres, padres y tutores de niñas y niños de seis meses a 12 años para verificar sus esquemas de vacunación.

Precisó que quienes no hayan recibido ninguna dosis deben acudir de inmediato; quienes tengan una sola y hayan cumplido más de seis meses desde su aplicación deben completar el esquema; y quienes ya cuentan con dos dosis están protegidos.

Asimismo, convocó a personas de 13 a 49 años que no tengan esquema completo o no recuerden si cuentan con ambas dosis, a vacunarse. Aclaró que quienes ya recibieron dos aplicaciones no requieren refuerzo adicional.

Clark enfatizó que la vacunación es gratuita y universal, sin importar la institución de afiliación, y puede realizarse en cualquier centro de salud público del país. Además, invitó a la población a consultar los puntos disponibles a través de la plataforma oficial de la Secretaría de Salud.

"Hoy podemos afirmar que el sarampión va claramente a la baja, pero debemos mantener la guardia alta", concluyó, al insistir en que ampliar la cobertura es la mejor garantía para evitar nuevos brotes y proteger a la población a largo plazo.

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MB

