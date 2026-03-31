Durante las actuales vacaciones de Semana Santa, miles de familias jaliscienses y turistas de todo el país buscan mitigar el intenso calor visitando balnearios, playas y centros recreativos. Esta temporada de descanso es ideal para convivir, pero también representa un pico en los accidentes de ahogamiento que involucran a menores de edad.

El ahogamiento infantil se posiciona como una de las principales causas de muerte accidental en nuestro país, según advierte constantemente la Secretaría de Salud. Es un problema de salud pública que afecta principalmente a niños menores de cinco años, quienes no tienen la capacidad de reaccionar ante el peligro inminente.

¿Cuántos segundos bastan para que ocurra el ahogamiento en menores de edad?

A diferencia de lo que muestran las películas, un niño en apuros no grita, no pide auxilio ni manotea escandalosamente cuando se está ahogando. La realidad es que el cuerpo humano prioriza la respiración sobre el habla, por lo que la sumersión ocurre en un silencio absoluto y aterrador.

Este proceso es extremadamente rápido y pasa desapercibido, ocurriendo en apenas 20 a 60 segundos de un mínimo descuido por parte de los adultos. Muchas veces, los menores se ahogan a escasos metros de sus padres, quienes asumen erróneamente que los niños están simplemente jugando a sumergirse en el agua.

Los elementos de Protección Civil Jalisco advierten de manera tajante que bastan tan solo cinco centímetros de agua para que un menor pequeño pierda la vida. Esta cantidad mínima es suficiente para cubrir las vías respiratorias de un bebé o un niño pequeño si llega a caer boca abajo accidentalmente.

Esto significa que las pequeñas albercas inflables instaladas en los patios de las casas representan exactamente el mismo riesgo mortal que el mar abierto. Nunca se debe subestimar ningún cuerpo de agua, incluyendo bañeras, cubetas o fuentes decorativas; el peligro acecha en los lugares más cotidianos y aparentemente inofensivos.

¿Cómo prevenir accidentes acuáticos en esta Semana Santa?

Para evitar tragedias irreparables durante estas vacaciones, los expertos en rescate recomiendan implementar estrictamente la regla de la "supervisión de contacto directo" en todo momento. Esta técnica consiste en que un adulto responsable debe estar siempre a un brazo de distancia del menor, listo para intervenir físicamente si es necesario.

Durante esta vigilancia, el adulto designado debe evitar por completo cualquier tipo de distracciones, especialmente el uso del teléfono celular, la lectura o el consumo de alcohol. Un segundo de desviar la mirada hacia una pantalla es tiempo más que suficiente para que un niño resbale y quede sumergido bajo el agua.

En estos casos, designe a un vigilante exclusivo mediante turnos de 15 minutos. Use chalecos salvavidas certificados por autoridades marítimas. Evite los flotadores de brazos, ya que dan una falsa sensación de seguridad. Cerque las piscinas domésticas con barreras físicas de al menos 1.20 metros de altura que impidan el paso infantil.

¿Qué hacer ante una emergencia médica inminente?

Si ocurre un incidente a pesar de las precauciones, extraiga al niño del agua de inmediato y pida a otra persona que llame a servicios de emergencias. El tiempo de respuesta en los primeros minutos es el factor crítico que determina no solo la supervivencia, sino la prevención de daño cerebral.

Si el menor se encuentra inconsciente y no respira, inicie las maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) de inmediato en el mismo lugar del accidente. No espere a que lleguen los paramédicos; la compresión torácica son la verdadera diferencia entre la vida y la muerte.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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AO

