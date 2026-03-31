Beca Rita Cetina y Benito Juárez: ¿Cuánto dinero pagarán en abril?

El Gobierno de México, a través de la Secretaría del Bienestar, anunció oficialmente el pago de dinero de los programas de Becas Rita Cetina y Benito Juárez para el mes de abril de 2026. Millones de estudiantes de educación básica, media superior y superior, de escuelas públicas de todo el país, recibirán el apoyo económico en su tarjeta del Banco del Bienestar, para que así puedan seguir con su formación académica como ha quedado establecido en sus programas.

¿Cuánto pagarán las Becas Bienestar en abril de 2026?

Como cada periodo, los montos varían según el nivel educativo de cada alumno. En el caso de la Beca Rita Cetina para educación básica, las familias de nuevo ingreso en primaria recibieron el bimestre pasado un pago anual de 2 mil 500 pesos para útiles, mientras que los de continuidad obtienen mil 900 pesos bimestrales por familia. Por su parte, los alumnos de preparatoria inscritos en la Beca Benito Juárez también cobrarán la cantidad de mil 900 pesos correspondientes a este bimestre regular.

En cuanto a la educación superior, el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro entregará la cantidad de 5 mil 800 pesos bimestrales a sus beneficiarios. Vale la pena recordar que todos estos fondos se depositan de manera directa, buscando que ningún joven abandone sus estudios por falta de recursos.

Montos que paga cada beca en abril de 2026

Beca Rita Cetina (educación básica)

Nuevo ingreso (primaria): 2 mil 500 pesos anuales (para útiles)

Continuidad: Mil 900 pesos bimestrales por familia

Beca Benito Juárez (educación media superior)

Mil 900 pesos bimestrales

Jóvenes Escribiendo el Futuro (educación superior)

5 mil 800 pesos bimestrales

Calendario oficial de pagos para la Beca Rita Cetina

El esquema de depósitos se organiza alfabéticamente según la primera letra del primer apellido del estudiante. Para los beneficiarios de continuidad de la Beca Rita Cetina, los pagos inician el miércoles 1 de abril con las letras A y B. Posteriormente, el lunes 6 cobran la C; el martes 7 las letras D, E, F; el miércoles 8 la G; el jueves 9 de la H a la L; y el viernes 10 la letra M.

La dispersión para este grupo de educación básica concluye durante la segunda semana del mes. El lunes 13 de abril recibirán su dinero los apellidos que inicien con N, Ñ, O, P y Q. El martes 14 corresponde a la R; el miércoles 15 a la S; y finalmente, el jueves 16 de abril se depositará a los estudiantes cuyos apellidos comiencen con las letras T, U, V, W, X, Y, Z, cerrando así esta primera etapa.

Letras | Fecha

A, B | 1 de abril

C | 6 de abril

D, E, F | 7 de abril

G | 8 de abril

H, I, J, K, L | 9 de abril

M | 10 de abril

N, Ñ, O, P, Q | 13 de abril

R | 14 de abril

S | 15 de abril

T, U, V, W, X, Y, Z | 16 de abril

Calendario oficial de pagos para la Beca Benito Juárez y nivel superior

Para los becarios de educación media superior y superior, el calendario de pagos arranca el lunes 13 de abril con las letras A y B. El martes 14 cobra la C; el miércoles 15 las letras D, E, F; el jueves 16 la G; y el viernes 17 de la H a la L. El lunes 20 es turno de la M; el martes 21 de N a Q; el miércoles 22 la R; el jueves 23 la S; y el viernes 24 el resto del abecedario.

Letras | Fecha

A, B | 13 de abril

C | 14 de abril

D, E, F | 15 de abril

G | 16 de abril

H, I, J, K, L | 17 de abril

M | 20 de abril

N, Ñ, O, P, Q | 21 de abril

R | 22 de abril

S | 23 de abril

T, U, V, W, X, Y, Z | 24 de abril

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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