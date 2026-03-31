Semana Santa 2026: ¿Qué días abrirán los bancos y cuándo suspenderán el servicio?

En México, Semana Santa es una de las temporadas del año en la que más personas aprovechan para descansar y vacacionar, gracias a que coincide con los días de asueto que marca la Secretaría de Educación Pública (SEP) y también con las actividades litúrgicas que provocan que algunas empresas proporcionen días libres a sus trabajadores. Una de las instituciones que dan días libres a sus colaboradores son los bancos, quienes confirmaron los días que suspenderán sus servicios.

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En días recientes, la Asociación de Bancos de México (ABM) compartió con los ciudadanos el calendario oficial en el que las entidades financieras cerrarán sus instalaciones con motivo del descanso de Semana Santa para que los usuarios se prevengan y puedan realizar sus movimientos bancarios sin interrupciones o complicaciones.

¿Qué días abrirán los bancos en Semana Santa y cuándo no?

De acuerdo con el comunicado de la ABM, los bancos de México tendrán permitido parar con sus actividades los días 2 y 3 de abril , que corresponden a los días Jueves y Viernes Santo, las fechas más importantes de esta celebración religiosa.

Esta interrupción forma parte del calendario de días inhábiles del sector financiero que establece la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en el mes de diciembre de 2025.

No obstante, también se señaló que el resto de los días hábiles, es decir, tanto el lunes como el martes y miércoles de la Semana Santa, los bancos mantendrán sus operaciones regulares , por lo que se puede acudir sin mayores problemas.

¿Qué alternativas hay durante la suspensión de servicios por Semana Santa?

La CNBV recordó que existen otras opciones para las personas que requieren del servicio durante los días de cierre del banco; entre ellos, señaló que todos los cajeros automáticos de la República estarán activos las 24 horas del día , en los que se puede retirar efectivo, consultar saldos, depositar dinero, pagar servicios y realizar transferencias.

Asimismo, destacó que algunas sucursales ubicadas en centros comerciales o supermercados seguirán operando en el horario regular; sin embargo, se debe consultar la disponibilidad del lugar más cercano a tu domicilio.

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De igual forma, recordó que, de acuerdo con la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, si la fecha límite de un pago coincide con un día inhábil, este podrá realizarse al siguiente día hábil sin cargos adicionales.

Ante este panorama, se recomienda a los usuarios planificar con anticipación sus operaciones bancarias durante Semana Santa, a fin de evitar contratiempos y aprovechar las alternativas digitales y automáticas disponibles.

Con información de SUN

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