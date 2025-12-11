Sheinbaum busca que EU reconozca la importancia estratégica del AIFA y el AICM

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este jueves que, ante el creciente flujo de turismo en el país y las recientes cancelaciones de vuelos de carga en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el Gobierno Federal trabaja en nuevas estrategias para que Estados Unidos reconozca la importancia estratégica tanto del AIFA como del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

El objetivo, señaló, es que este reconocimiento se traduzca en un aumento de rutas y operaciones aéreas hacia territorio estadounidense.

Sheinbaum explicó que actualmente existe una mesa de trabajo binacional tras la decisión del gobierno estadounidense de suspender temporalmente los vuelos de carga desde el AIFA por presuntas violaciones al acuerdo bilateral aéreo. Esta mesa analiza procesos y coordinación entre ambos países para evitar nuevas restricciones.

"Hay una mesa de trabajo… lo que tienen que hacer (los aeropuertos) en este momento es reportar previamente cuáles son los vuelos que van a llegar a Estados Unidos. Esencialmente, esa es la restricción y todavía no hay restricciones adicionales", detalló.

La Mandataria destacó que el diálogo con autoridades estadounidenses avanza con el fin de alcanzar un acuerdo que reconozca el papel de los aeropuertos del Valle de México, donde —además del AICM y el AIFA— operan también Toluca, Querétaro y Cuernavaca. Sin embargo, reiteró que los de mayor relevancia para la conectividad aérea son el AICM y el AIFA.

"Nuestro objetivo es que Estados Unidos reconozca… la importancia de los dos aeropuertos", señaló.

Añadió que incluso esperan que el gobierno estadounidense "ayude a que lleguen mucho más vuelos al AIFA" , al considerar el potencial de la terminal de Santa Lucía para convertirse en un punto clave para pasajeros y carga.

Sheinbaum aseguró que, pese al conflicto comercial en curso, las empresas de carga instaladas en el AIFA "no se quieren ni siquiera regresar al Benito Juárez, están contentos", dice.

