El clima de fiesta que rodea a la Copa del Mundo 2026 se ha visto ensombrecido por una tragedia que escaló de inmediato a los escritorios diplomáticos internacionales de este mes de julio de 2026: el gobierno del Reino Unido emitió una alerta de viaje urgente dirigida a todos sus connacionales debido al alto riesgo de disturbios y accidentes masivos en las zonas destinadas a los fanáticos.De acuerdo con reportes preliminares, el detonante de esta estricta advertencia fue la confirmación oficial del fallecimiento de cuatro aficionados durante los descontrolados festejos por el pase de la Selección Mexicana a Octavos de Final. La magnitud de los hechos obligó a las agencias gubernamentales a intervenir antes de que inicie el esperado encuentro entre las escuadras de Inglaterra y México que definirá cuál de los equipos pasa a Cuartos de Final.El documento del Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) pone especial énfasis en el comportamiento masivo en las sedes conjuntas del torneo, advirtiendo que los puntos turísticos y las plazas públicas del país anfitrión están registrando aglomeraciones que superan las capacidades operativas de las corporaciones policiacas locales, lo que incrementa la vulnerabilidad de los viajeros extranjeros en las inmediaciones de los estadios. ¿Qué ocurrió con precisión durante estas celebraciones y por qué las alarmas se encendieron justo antes del choque entre Inglaterra y el conjunto tricolor? Aunque no lo mencionó de forma directa, el FCDO del Reino Unido sí hizo referencia a las 4 muertes por asfixia registradas en la Ciudad de México.“Durante el torneo han aumentado los informes sobre robos de teléfonos móviles y adulteración de bebidas”, alertaron las autoridades británicas en parte del documento oficial.Por otro lado, Reino Unido aconsejó a los paseantes evitar todos los viajes que no sean esenciales hacia determinadas zonas de estados como Baja California, Tamaulipas, Zacatecas, Colima, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Guanajuato y Chiapas. No, el encuentro deportivo entre México e Inglaterra se llevará a cabo conforme a los calendarios oficiales de la federación. La alerta funciona estrictamente como un aviso preventivo de comportamiento y seguridad para los ciudadanos británicos en las calles.Hasta el momento de la emisión de este corte informativo, las autoridades municipales de Guadalajara y Zapopan no han decretado restricciones en la venta de alcohol, pero se mantendrán operativos de alcoholimetría permanentes en las principales avenidas.JM