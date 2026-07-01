La tragedia registrada durante las celebraciones por la victoria de la Selección Mexicana ante Ecuador se ha agravado. La secretaria de Salud de la Ciudad de México, Nadine Gasman Silverman, confirmó que la cifra de personas fallecidas ha ascendido a cuatro , tras los eventos masivos ocurridos en el Paseo de la Reforma entre la noche del martes 30 de junio y la madrugada de este miércoles 1 de julio.

Detalles sobre las causas de los decesos

De acuerdo con el informe oficial proporcionado por la dependencia capitalina, las causas de los fallecimientos son diversas, aunque todas vinculadas al entorno de alta concentración de personas que se vivió en la capital del país.

La secretaria Gasman Silverman precisó que tres de las víctimas perdieron la vida a causa de asfixia, situación derivada de las extremas aglomeraciones registradas en el punto de reunión habitual de los aficionados.

Reportan un cuarto fallecimiento por complicaciones médicas

Respecto al cuarto caso , las autoridades de salud detallaron una dinámica distinta a la asfixia. Se trata de una persona que, durante el desarrollo de la concentración masiva, sufrió una crisis convulsiva . Pese a recibir atención médica y ser trasladada a un centro hospitalario para su estabilización, el paciente falleció posteriormente debido a complicaciones médicas derivadas del episodio.

"El cuarto caso es un masculino de alrededor de 30 años, de identidad todavía desconocida, que fue trasladado por estatus epiléptico, crisis convulsiva y sangrado de tubo digestivo. En el hospital presentó un paro cardiorrespiratorio del que no respondió a las maniobras avanzadas de animación", declaró la funcionaria.

Autoridades llaman a la prevención en eventos masivos

Este incremento en el saldo mortal ha generado una respuesta inmediata por parte de las autoridades capitalinas, quienes reiteraron el llamado a la población para mantener medidas de precaución y evitar riesgos ante las futuras concentraciones que podrían derivarse de los próximos encuentros de la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

Hasta el momento, el Puesto de Mando del Sector Salud continúa monitoreando la situación de otros pacientes que pudieran haber sido ingresados a hospitales públicos durante la jornada de festejos.

Suben a 4 los muertos tras festejos de la Selección en CDMX

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