Si eres beneficiario de alguno de los Programas para el Bienestar y perdiste tu tarjeta del Banco del Bienestar, es importante actuar de inmediato para evitar el uso indebido de tus recursos y comenzar el proceso de reposición. La tarjeta del Banco del Bienestar es el medio oficial mediante el cual el Gobierno de México deposita los apoyos económicos de programas sociales como las pensiones para adultos mayores, Personas con Discapacidad, Mujeres Bienestar, becas y otros apoyos federales.A continuación, te explicamos qué hacer paso a paso si tu tarjeta fue robada o la extraviaste.El primer paso es bloquear la tarjeta para proteger el dinero que tengas disponible.Para hacerlo debes comunicarte al Banco del Bienestar al: 800 900 2000Durante la llamada:Al finalizar el reporte recibirás un número de folio, el cual deberás conservar, ya que será necesario para dar seguimiento al trámite.Si lo prefieres, también puedes solicitar el bloqueo directamente en una sucursal del Banco del Bienestar.Después de realizar el reporte ante el banco, deberás comunicarte con la dependencia responsable del programa social al que perteneces.Cada programa cuenta con un canal específico para atender las solicitudes de reposición y brindar información sobre la entrega del nuevo plástico.Una vez que la nueva tarjeta esté lista, las autoridades te informarán la fecha, lugar y procedimiento para recogerla.Los siguientes programas comparten el mismo número de atención:Teléfono: 800 639 42 64.Aplica para:El seguimiento se realiza de manera presencial en la oficina o módulo de atención más cercano.Las dudas y trámites relacionados con este programa se atienden mediante el correo electrónico:laescuelaesnuestra@nube.sep.gob.mxTeléfono: 079.Teléfono: 800 8822 676.Teléfono: 669 915 6900.Extensiones:Si extraviaste tu tarjeta, las autoridades recomiendan seguir estas medidas de seguridad:Si perdiste tu tarjeta, sigue este orden:Realizar el reporte de inmediato permitirá proteger tus recursos y agilizar el proceso de reposición para que puedas seguir recibiendo los depósitos de los Programas para el Bienestar sin contratiempos. EE