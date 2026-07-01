Si eres beneficiario de alguno de los Programas para el Bienestar y perdiste tu tarjeta del Banco del Bienestar, es importante actuar de inmediato para evitar el uso indebido de tus recursos y comenzar el proceso de reposición.

La tarjeta del Banco del Bienestar es el medio oficial mediante el cual el Gobierno de México deposita los apoyos económicos de programas sociales como las pensiones para adultos mayores, Personas con Discapacidad, Mujeres Bienestar, becas y otros apoyos federales.

A continuación, te explicamos qué hacer paso a paso si tu tarjeta fue robada o la extraviaste.

Lo primero: reporta el robo o extravío

El primer paso es bloquear la tarjeta para proteger el dinero que tengas disponible.

Para hacerlo debes comunicarte al Banco del Bienestar al: 800 900 2000

Durante la llamada:

Selecciona la opción 2, correspondiente a robo o extravío.

Ten a la mano tu CURP y una identificación oficial, como tu credencial para votar (INE).

El personal verificará tu identidad y procederá a bloquear la tarjeta.

Al finalizar el reporte recibirás un número de folio, el cual deberás conservar, ya que será necesario para dar seguimiento al trámite.

Si lo prefieres, también puedes solicitar el bloqueo directamente en una sucursal del Banco del Bienestar.

¿Cómo solicitar una nueva tarjeta?

Después de realizar el reporte ante el banco, deberás comunicarte con la dependencia responsable del programa social al que perteneces.

Cada programa cuenta con un canal específico para atender las solicitudes de reposición y brindar información sobre la entrega del nuevo plástico.

Una vez que la nueva tarjeta esté lista, las autoridades te informarán la fecha, lugar y procedimiento para recogerla.

Contactos para dar seguimiento según tu programa

Pensiones y programas sociales

Los siguientes programas comparten el mismo número de atención:

Pensión para Personas Adultas Mayores.

Pensión para Personas con Discapacidad.

Pensión Mujeres Bienestar.

Sembrando Vida.

Programa para Madres Trabajadoras.

Teléfono: 800 639 42 64.

Becas para el Bienestar

Aplica para:

Beca Rita Cetina.

Beca Universal Benito Juárez de Educación Media Superior.

Jóvenes Escribiendo el Futuro.

El seguimiento se realiza de manera presencial en la oficina o módulo de atención más cercano.

La Escuela es Nuestra

Las dudas y trámites relacionados con este programa se atienden mediante el correo electrónico:

laescuelaesnuestra@nube.sep.gob.mx

Jóvenes Construyendo el Futuro

Teléfono: 079.

Producción para el Bienestar

Teléfono: 800 8822 676.

Bienpesca

Teléfono: 669 915 6900.

Extensiones:

Recomendaciones para proteger tu dinero

Si extraviaste tu tarjeta, las autoridades recomiendan seguir estas medidas de seguridad:

Reportar inmediatamente el robo o extravío.

Guardar el folio que proporciona el Banco del Bienestar.

No compartir el NIP con ninguna persona.

Verificar únicamente información en canales oficiales.

Acudir personalmente por la nueva tarjeta cuando seas notificado.

Pasos clave para reponer tu tarjeta del Banco del Bienestar

Si perdiste tu tarjeta, sigue este orden:

Llama al 800 900 2000 del Banco del Bienestar. Selecciona la opción 2 para reportar robo o extravío. Ten disponible tu CURP y una identificación oficial. Conserva el folio que te proporcionen. Comunícate con la dependencia correspondiente a tu programa social. Espera la notificación para recoger tu nueva tarjeta.

Realizar el reporte de inmediato permitirá proteger tus recursos y agilizar el proceso de reposición para que puedas seguir recibiendo los depósitos de los Programas para el Bienestar sin contratiempos.

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