Joven se desmaya en plenos festejos en el Ángel de la Independencia (VIDEO)

Los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana ante Ecuador, que se llevaron a cabo este martes, reunieron a miles de aficionados que se concentraron en los espacios públicos más representativos de la ciudad. Sin embargo, la alta afluencia de personas llegó a un punto extremo que lamentablemente cobró la vida de cuatro personas, además de que se registraron distintos escenarios de riesgo como desmayos y lesiones.

Uno de estos casos ocurrió con una mujer que se encontraba cerca del Ángel de la Independencia al momento en que la multitud intentaba abandonar el lugar. La aglomeración, los empujones y la dificultad para desplazarse provocaron que se desmayara en medio de los asistentes .

Video de mujer desmayada en el Ángel de la Independencia causa preocupación en redes

El momento quedó grabado y fue compartido en redes sociales, donde rápidamente generó preocupación entre los internautas, especialmente después de que se dieran a conocer los casos de fallecimiento por asfixia registrados también en Paseo de la Reforma.

Sin embargo, hasta el momento no existe información oficial que confirme que la mujer que aparece en el video sea una de las víctimas mortales.

En la grabación se observa cómo la mujer se desploma y queda inmóvil en medio de decenas de personas que intentaban salir del lugar. Elementos de seguridad, así como algunos civiles que se encontraban cerca, se acercaron para brindarle auxilio mientras intentaban abrir espacio entre la multitud.

El clip compartido no muestra cuál era el estado de salud de la persona ni qué ocurrió después de que recibió atención, por lo que algunos usuarios comenzaron a especular que podría tratarse de una de las personas fallecidas.

Autoridades reportan cuatro personas fallecidas tras los festejos del Tri

La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México confirmó que entre las víctimas se encuentran una mujer de 48 años, un hombre de 44 años y una joven de 19 años , quienes, pese a recibir atención médica, fueron declarados sin signos vitales.

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Por su parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que más de 1.4 millones de personas salieron a las calles para celebrar el partido entre México y Ecuador, cifra que calificó como "la concentración más grande jamás registrada" en el espacio público de la capital

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