Caravana Coca-Cola 2025: Lista completa de Estados que visitará en su recorrido navideño

Una de las temporadas favoritas de todo el mundo acaba de llegar, y como cada año, Coca-Cola se suma a esta celebración para repartir magia, felicidad y luz en toda la república mexicana con su icónico y característico recorrido navideño.

La Caravana Coca-Cola , más que un desfile, se ha convertido en una de las actividades más emblemáticas de la Navidad, pues este espectáculo que combina luces, shows, personajes navideños y escenarios propios de las fiestas, lo que le ha valido para consolidarse como una de las experiencias visuales más atractivas y etéreas, atrayendo a personas y familias de todo el país.

El foco principal de este evento es el recorrido nocturno en el que p articipan camiones, tráileres y carros alegóricos iluminados por cientos de luces que avanzan por las principales calles de las ciudades seleccionadas.

No obstante, en algunas ubicaciones, la marca también organiza actividades adicionales como sets fotográficos, entrega de regalos y productos Coca-Cola, dinámicas, degustaciones y otros elementos que mezclan espectáculo con estrategias de mercadotecnia.

¿Cuándo y a qué estados llegará la Caravana Coca-Cola 2025?

Coca-Cola publicó los horarios y fechas oficiales en los que arrancarán sus desfiles ; sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado ningún evento en la Ciudad de México o en Guadalajara.

Las ciudades seleccionadas son las siguientes:

Nuevo León – Monterrey

Fecha: 5 de diciembre

Horario: 19:00 horas

Ruta: Avenida Pino Suárez y Cristóbal Colón, rumbo a Ocampo

Michoacán – Morelia

Fecha: 6 de diciembre

Horario: 19:00 horas

Ruta: Monumento a la Paz hacia Avenida Acueducto

Coahuila – Saltillo

Fecha: 7 de diciembre

Horario: 18:00 horas

Ruta: Calle Ramos Arizpe hacia Alameda Zaragoza

Aunque las primeras Caravanas Coca-Cola ya arrancaron con sus recorridos, aún existe la posibilidad de que se sumen más estados y fechas a su itinerario.

Sin embargo, hasta el momento estas tres son las únicas disponibles y, en caso de que se agreguen más espectáculos o se modifiquen los horarios existentes, la empresa lo comunicará a través de sus redes sociales oficiales.

Con esto, la Caravana Coca-Cola 2025 vuelve a iluminar las calles con su magia navideña, y aunque su ruta aún es limitada, miles de familias ya se preparan para disfrutar de esta tradición que se ha convertido en un símbolo de alegría y unión. Si la marca añade más ciudades o fechas, las sorpresas de la temporada podrían extenderse aún más por el país.

