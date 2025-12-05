Este viernes, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, se verán por primera vez frente a frente en el sorteo de la Copa del Mundo 2026, a celebrarse en el Kennedy Center en Washington.

Este será el primer viaje oficial de Sheinbaum a Estados Unidos desde que asumió la presidencia en octubre de 2024. Al evento también asistirá el primer ministro de Canadá, Mark Carney, marcando un primer contacto previo a la revisión del T-MEC, cuyo futuro es incierto debido a los recientes cuestionamientos del mandatario republicano.

Tanto Sheinbaum como Carney esperaron al último minuto para confirmar que estarán en el mediático sorteo.

El complejo entorno diplomático entre los países de América del Norte

Los tres líderes de América del Norte coincidirán por primera vez en un mismo espacio por el sorteo del Mundial 2026, del que los tres países son anfitriones.

El retorno de Trump al poder en enero ha supuesto mayor presión de Washington para México y Ottawa en áreas como migración, seguridad y comercio.

El encuentro se producirá después de que el miércoles el presidente de EU indicó que posiblemente deje expirar el T-MEC —el tratado de libre comercio con México y Canadá que el propio empresario neoyorquino impulsó en su primer mandato y que debe revisarse en 2026— y que podría buscar un nuevo acuerdo comercial con sus vecinos.

Será el primer cara a cara entre Trump y Sheinbaum. Ambos tenían previsto verse en la cumbre del G7 en Canadá en junio pasado, pero el encuentro no se produjo debido a que el estadounidense regresó un día antes a Washington para centrarse en la crisis con Irán.

Estados Unidos mantiene en pausa los aranceles del 30 % anunciados contra México en represalia por el tráfico de fentanilo, a fin de dejar espacio a la negociación con el Gobierno de Sheinbaum, con el que mantiene una relación más fluida que con Canadá.

Por su parte, Carney intentará reconducir las relaciones bilaterales después de que Trump suspendiera en octubre las negociaciones comerciales en represalia por la emisión en televisión de un anuncio canadiense contra los aranceles estadounidenses.

Trump también incrementó del 25 % al 35 % los aranceles que afectan a las importaciones canadienses no incluidas en el T-MEC. Desde entonces, Canadá ha intentado en varias ocasiones reiniciar las negociaciones, aunque sin éxito.

Carney mantuvo un breve encuentro con Trump en los márgenes de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) celebrada en Corea del Sur, durante el cual se disculpó por la emisión del anuncio televisivo.

En 2026, Estados Unidos, México y Canadá deben revisar el T-MEC, un acuerdo negociado durante el primer mandato de Trump y que entró en vigor en 2020 en sustitución del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que el republicano consideraba perjudicial para Estados Unidos.

Los tres países deben decidir si lo extienden por otros 16 años, hasta 2042, o si lo revisan de forma anual hasta 2036, cuando el T-MEC finalizaría si no deciden lo contrario.

México y Canadá han manifestado su preferencia por la renovación, pero Trump abrió la puerta el miércoles a dejar expirar el tratado y buscar otro acuerdo: "Lo dejaremos vencer o tal vez lleguemos a otro acuerdo con México y Canadá", dijo Trump, quien aseguró que sus vecinos se han aprovechado de Estados Unidos.

