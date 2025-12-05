El director técnico nacional, Javier Aguirre, llegó a su hotel e ignoró las decenas de periodistas que aspiraban su arribo para conseguir una declaración previo al sorte del Mundial 2026 agendado para el día de hoy a las 11:00 horas en tiempo del centro de México.

"El Vasco", acompañado por Duilio Davino, director deportivo de Selecciones Nacionales varoniles, se dirigió a su habitación y dos horas después bajó nuevamente.

Ya junto a Silvia, su esposa, Aguirre estaba con otro semblante, elegante y listo para dirigirse al Centro John F. Kennedy para la cena que iban a tener todas las delegaciones antes del día en el que conocerán su destino en el torneo de la FIFA.

Javier estuvo rodeado de nombres como Thomas Tuchel (Inglaterra), Fabio Cannavaro (Uzbekistán) Vincenzo Montella (Turquía), Roberto Martínez (Portugal), entre otros técnicos de las selecciones que disputarán el Mundial 2026.

Aguirre vivirá su tercer sorteo con la Selección Mexicana. En Corea-Japón 2002 fue líder, con siete puntos, y compartió sector con Itlaia, Croacia y Ecuador; en Sudáfrica 2010 fueron segundos y estuvieron en el mismo grupo junto a Uruguay, los anfitriones y Francia.

Se espera que el técnico nacional hable este viernes sobre el grupo que le tocó para el Mundial del siguiente año que se disputara en México, Estados Unidos y Canadá.

