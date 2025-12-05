México conocerá su suerte para el Mundial 2026

¡Llegó el día! Con la celebración del sorteo de la Copa del Mundo 2026, en el Kennedy Center en Washington, la Selección Mexicana y Javier Aguirre conocerán su grupo en el torneo internacional.

Por primera vez en la historia, el torneo estará conformado por 48 selecciones, distribuidas en 12 grupos y con opciones para los mejores ocho terceros lugares de clasificar a los dieciseisavos de final.

Solo una tragedia dejaría a México sin opciones de estar en la segunda fase del Mundial, que albergará en conjunto con Estados Unidos y Canadá; sin embargo, un grupo accesible sería lo ideal para un Tricolor que no presenta su mejor forma.

La Selección Mexicana no gana desde la final de la Copa Oro 2025, cuando venció a Estados Unidos (2-1). Desde entonces, suma seis partidos: Cuatro empates y un par de derrotas.

Japón, Corea del Sur, Colombia, Ecuador, Uruguay y Paraguay, todos mundialistas, son los equipos a los que no pudo derrotar desde julio, cuando se coronó en la justa de Concacaf.

Será la octava ocasión que México juegue un partido inaugural en un Mundial. Lo hará el 11 de junio y hay opciones que parecen difíciles, como Noruega, Paraguay, Escocia o Egipto. Enfrentar un grupo con Arabia Saudita, Australia y un europeo no tan fuerte, podría ser accesible para el combinado del Vasco.

Quedan seis lugares para las selecciones que disputarán los repechajes en marzo. Cuatro europeos se sumarán, mientras que los otros dos cupos serán repartidos en la repesca intercontinental, entre Conmebol, Asia, Oceanía y Concacaf.

Hoy se definen los grupos del Mundial 2026 y un poco del destino que deberán recorrer las selecciones durante la histórica Copa del Mundo que albergará Norteamérica.

48 selecciones participarán en el certamen.

12 grupos tendrá el evento, de cuatro equipos.

32 combinados avanzarán a la segunda fase.

13 partidos se llevarán a cabo en México.

104 juegos se disputarán en el campeonato.

90 minutos será la duración de la ceremonia.

El mejor escenario: Los tres adversarios serían inferiores al Tricolor, incluso los escoceses.

El peor panorama: Todos representarían un importante grado de dificultad para el equipo de Aguirre.

