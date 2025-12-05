El Estadio AKRON —inaugurado en 2010—, es de primer mundo; sin embargo, de cara al Mundial 2026, la FIFA le solícito algunas modificaciones, pues este, albergará cuatro partidos del evento internacional, siendo uno de ellos el segundo partido de la Selección Mexicana, próximo a acontecer el jueves 18 de junio.

La directora de operaciones del estadio AKRON, Ainara Zatarain, declaró a medios que: “Uno de los asuntos más críticos fue el tema de la cancha y ya la renovamos desde hace meses. Ya tuvimos pruebas en un Chivas contra Tigres. En conclusión, ese fue uno de los requerimientos importantes de la FIFA”.

La cancha ya luce en mejor estado, se han realizado modificaciones dentro y fuera del inmueble, por lo que Zatarain asegura que están prácticamente listos para albergar el repechaje.

"Hablando con FIFA, podemos decir que estamos prácticamente listos; faltan sólo algunos detalles. Mucho va a ser en conjunto con la ciudad, toda la coordinación con la última milla, como llamamos al último perímetro", mencionó, orgullosa del trabajo hecho.

Cuatro duelos del gran evento futbolístico recibirá el hogar de las Chivas del Guadalajara. Además, cabe recordar que durante los partidos del Mundial 2026, el Estadio AKRON se renombrará como Estadio Guadalajara.

AO



