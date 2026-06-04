BBVA: ¿Cómo son las monedas conmemorativas del Mundial 2026 que podrás adquirir?

A partir del 11 de junio de 2026, cualquier persona interesada podrá adquirir monedas conmemorativas de oro y plata acuñadas por el Banco de México. Las piezas estarán disponibles en sucursales seleccionadas de BBVA México y podrían convertirse en uno de los artículos de colección más buscados del año.

BBVA México abrirá la venta de monedas conmemorativas al público

Los aficionados a la numismática, coleccionistas y personas interesadas en invertir en metales preciosos tendrán una nueva oportunidad para adquirir piezas especiales emitidas por el Banco de México (Banxico).

BBVA México anunció que, a partir del próximo 11 de junio de 2026, pondrá a disposición del público monedas conmemorativas de oro y plata, acuñadas por la autoridad monetaria nacional y autorizadas conforme a los decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Se trata de una emisión especial que combina valor histórico, cultural y coleccionable, convirtiéndose en una alternativa atractiva tanto para quienes buscan preservar patrimonio como para quienes desean poseer una pieza única relacionada con acontecimientos relevantes para el país.

¿Qué representan las monedas conmemorativas?

ESPECIAL/BANCO DE MÉXICO

Las piezas fueron diseñadas con elementos inspirados en las ciudades sede de la emisión: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, además de incluir una representación de México como país anfitrión. Las monedas estarán disponibles en versiones de oro y plata, siguiendo las especificaciones técnicas establecidas por el Banco de México.

Debido a que están elaboradas con metales preciosos, el costo de cada moneda no será fijo. El precio se determinará al momento de la compra, de acuerdo con las condiciones vigentes del mercado y los criterios aplicables a este tipo de operaciones.

La institución financiera destacó que estas piezas buscan ofrecer una experiencia de celebración que combine tradición, exclusividad y valor histórico.

¿Dónde se podrán comprar las monedas de Banxico?

Las monedas estarán disponibles únicamente en sucursales participantes ubicadas en los estados sede.

Ciudad de México

Sucursal Torre BBVA (0730), Avenida Paseo de la Reforma 510.

Sucursal Montes Urales (0031), Montes Urales 620.

Sucursal Parques Polanco (0731), Calzada General Mariano Escobedo 303.

Sucursal CDMX Oficina Centro (4106), Bolívar 38.

Guadalajara

Sucursal Chapultepec (0404), Avenida Vallarta 1440.

Monterrey

Sucursal Garza García Plaza Alianza (0207), Calzada del Valle 419 Oriente.

La disponibilidad estará sujeta a existencias en cada sucursal participante.

¿Quiénes pueden comprar las monedas y cómo será el proceso?

BBVA informó que tanto sus clientes como el público en general podrán adquirir las monedas conmemorativas. En el caso de los clientes BBVA, la compra deberá realizarse mediante cargo directo a una cuenta bancaria.

Por otro lado, las personas que no sean clientes de la institución también podrán acceder a las piezas, aunque con ciertas condiciones. El monto máximo de compra será hasta el equivalente a 3 mil dólares estadounidenses, y el pago deberá efectuarse exclusivamente en efectivo y en moneda nacional.

Las operaciones estarán sujetas a la normativa vigente relacionada con metales preciosos y a las disposiciones de prevención de lavado de dinero.

Horarios y entrega de las monedas

La venta de las monedas se realizará en días hábiles, de lunes a viernes.

El horario autorizado para efectuar las operaciones será de 08:30 a 15:00 horas, de acuerdo con el horario del centro de México. La entrega de las piezas se efectuará al momento de concretar la compra, siempre que exista inventario disponible en la sucursal seleccionada.

Si las monedas se encuentran agotadas, el personal de la oficina informará al comprador sobre el plazo estimado de entrega posterior a la adquisición.

Un objeto de colección respaldado por Banxico

Las monedas forman parte de una emisión oficial respaldada por el Banco de México y elaborada bajo las especificaciones técnicas determinadas por la institución. Quienes deseen consultar detalles relacionados con peso, composición, dimensiones y demás características podrán hacerlo directamente a través de la información oficial publicada por Banxico.

Además de su valor intrínseco por estar fabricadas en oro y plata, estas piezas representan un atractivo objeto de colección debido a su carácter conmemorativo y su limitada disponibilidad en puntos específicos del país.

La llegada de estas monedas conmemorativas representa una oportunidad para coleccionistas, inversionistas y aficionados a la numismática que buscan adquirir una pieza oficial respaldada por el Banco de México. Con diseños inspirados en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y el papel de México como anfitrión, estas emisiones especiales prometen captar la atención de quienes valoran la historia, la exclusividad y los metales preciosos en una sola pieza.

Con información de BBVA

BB