La cuenta regresiva para la Copa del Mundo ya comenzó y, con ella, la expectativa de miles de negocios que buscan aprovechar el flujo de clientes que generan los partidos. Restaurantes, bares, hoteles y centros de entretenimiento afinan promociones y espacios para atraer a los aficionados durante los 104 encuentros programados.

Sin embargo, existe una regla que muchos propietarios desconocen: una suscripción residencial no autoriza la transmisión de los partidos dentro de un establecimiento comercial.

La diferencia radica en que la señal contratada para uso doméstico está destinada únicamente al consumo privado. Cuando un negocio utiliza esa transmisión para ofrecer una experiencia a sus clientes, entra en juego la legislación relacionada con los derechos de transmisión y explotación comercial.

¿Quiénes deben tramitar una licencia y cómo obtenerla?

Los establecimientos que deseen proyectar legalmente los encuentros del Mundial 2026 deberán contratar una licencia comercial específica. De acuerdo con la información disponible, las empresas autorizadas para gestionar este proceso son Izzi Negocios y Sky Business, que cuentan con paquetes diseñados para uso comercial.

El procedimiento consiste en contactar a alguno de los distribuidores autorizados y solicitar información sobre los planes disponibles para negocios. Posteriormente, el propietario deberá contratar el paquete correspondiente según las características de su establecimiento, incluyendo factores como el aforo y la cantidad de personas que podrán visualizar los encuentros.

Los costos pueden variar dependiendo del tipo de negocio, pero actualmente oscilan entre 4 mil y 13 mil pesos. Una vez realizada la contratación, los especialistas recomiendan conservar toda la documentación y contratos para acreditar que la transmisión se realiza de manera legal ante cualquier revisión.

¿Por qué no puedes usar la señal que tienes en casa?

La explicación está relacionada con los derechos comerciales del torneo. Aunque un usuario particular paga por un servicio de televisión, la licencia adquirida está limitada al ámbito privado. Cuando la transmisión se utiliza dentro de una actividad económica, deja de considerarse un uso doméstico.

La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) ha señalado que, en estos casos, la señal se convierte en parte de la experiencia que el negocio ofrece a sus clientes y, por lo tanto, requiere una autorización distinta.

CANVA

Además, Televisa, que adquirió los derechos para transmitir los 104 partidos del Mundial 2026 en México, establece condiciones específicas para el uso comercial de la señal.

El IMPI realizará inspecciones durante el torneo

Las autoridades ya advirtieron que habrá vigilancia para verificar el cumplimiento de la normativa. El Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) realizará inspecciones con el objetivo de detectar establecimientos que proyecten partidos sin contar con la licencia correspondiente.

Las revisiones podrían concentrarse especialmente en aquellos lugares donde se reúnan grandes cantidades de aficionados para seguir los encuentros de la Copa del Mundo. Por ello, expertos recomiendan que los empresarios regularicen su situación antes del inicio de la competencia para evitar problemas legales o sanciones económicas.

Las multas pueden superar el medio millón de pesos

Las consecuencias por incumplir las reglas pueden resultar muy costosas. La legislación vigente contempla sanciones de entre mil y cinco mil días de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para quienes infrinjan los derechos de transmisión. Dependiendo de las circunstancias, las multas pueden superar los 500 mil pesos, una cifra que podría afectar seriamente las finanzas de muchos establecimientos.

Pero el castigo no termina ahí. Las autoridades también tienen facultades para aplicar medidas adicionales que incluyen:

Clausura temporal del establecimiento.

Clausura definitiva en casos graves.

Retiro de equipos utilizados para la transmisión.

Aseguramiento de mercancía relacionada con la infracción.

Estas acciones buscan proteger los derechos comerciales asociados a uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

Tips rápidos para evitar problemas durante el Mundial 2026

Si tienes un negocio y planeas transmitir los partidos, toma en cuenta estas recomendaciones:

Verifica que cuentas con una licencia comercial vigente.

No utilices una suscripción residencial para proyectar los encuentros.

Contrata un paquete autorizado mediante Izzi Negocios o Sky Business.

Conserva contratos, recibos y documentación de la licencia.

Mantente preparado ante posibles inspecciones del IMPI.

Revisa que todos los equipos y sistemas de transmisión estén registrados conforme a la contratación realizada.

Más allá de las restricciones, el Mundial 2026 representa una enorme oportunidad económica para miles de establecimientos en México.

Cada partido puede atraer consumidores que buscan disfrutar la experiencia colectiva del futbol acompañados de alimentos, bebidas y entretenimiento. Por ello, restaurantes, bares y hoteles ya preparan promociones especiales para capitalizar el interés que genera la competencia.

Con 104 partidos programados y millones de aficionados siguiendo el torneo, la Copa del Mundo promete impulsar la actividad comercial en diversas regiones del país. Sin embargo, para aprovechar este fenómeno sin contratiempos, los negocios deberán asegurarse de cumplir con las reglas y obtener los permisos correspondientes.

En un evento de la magnitud del Mundial 2026, jugar dentro de la cancha legal será tan importante como lo que ocurra sobre el terreno de juego.

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