Roberto Lazzeri llama a mantener cabeza fría ante las amenazas de Trump

Ante las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien no descarta que su país no renueve el Tratado comercial de América del Norte (T-MEC) porque “no lo necesita”, el nuevo embajador de México en Washington, Roberto Lazzeri Montaño, aseguró que hay que mantener la “cabeza fría”.

Tras rendir protesta ante la Comisión Permanente como representante diplomático, Lazzeri Montaño sostuvo que México, Estados Unidos y Canadá necesitan el tratado comercial porque con él “somos más fuertes”.

“La Presidenta lo dice, cabeza fría ante todo. Lo que sí sabemos es que hay una negociación la semana que entra, la segunda ronda, hay otra ronda el 20 de julio. Entonces nosotros seguimos trabajando. Al final estamos seguros de que tenemos que hacer esa labor de convencimiento de que el tratado es conveniente para los tres países. Ahí ya vemos cómo la economía estadounidense, la inflación, hay ahí elementos por las tarifas, entonces nosotros vamos a seguir diciendo que Norteamérica es más fuerte con este tratado, México le aporta competitividad y le aporta mucho valor y entonces seguiremos en eso”, expuso.

El embajador sostuvo que el Plan México “no nada más alcanza” para suplir al T-MEC, sino que está enfocado en la reindustrialización, en sustituir importaciones, en tener más resiliencia, en no depender tanto de otros países, “y para nuestra sorpresa, es lo que está pasando, o es la narrativa que trae y la intención del Gobierno estadounidense, cómo traemos más trabajo, más manufactura, más producción acá y estamos convencidos de que ese es el camino”.