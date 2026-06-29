La administración de la Ciudad de México hablará con dueños de estacionamientos públicos y privados ubicados en las inmediaciones de Reforma para que este martes 30 de junio no permitan la salida de vehículos después de las 15:00 o 16:00 horas , esto ante el partido México-Ecuador que concentrará a miles de aficionados en distintos puntos de esta vialidad.

Lo anterior, con la intención de evitar hechos como los que se han dado en otros puntos del país durante los partidos de la Selección Mexicana, en los que durante la celebración luego del evento los aficionados se suben a los vehículos y los vandalizan, adelantó el secretario de Gobierno, César Cravioto.

"Vamos a hablar con los dueños de estacionamientos de la zona de Reforma, tanto públicos como privados, para que después de las 3:00- 4:00 de la tarde ya no saquen vehículos", precisó.

Esta medida se sumará a la Ley Seca que se aplicará en Reforma y el Centro Histórico durante el partido de mañana para evitar acciones que puedan derivar en algún riesgo para los aficionados que acudan a los festejos.

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Brugada pide celebrar el partido de México sin caer en excesos

Tras augurar un marcador 3-1 a favor de México durante el partido contra la selección de Ecuador que tendrá lugar este martes 30 de junio, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, reiteró el llamado a los aficionados para celebrar "con responsabilidad" y sin caer en el exceso de alcohol, además de depositar la basura y los residuos de forma adecuada.

"Hacemos dos llamados: un llamado es sobre el alcohol; hacemos un llamado para celebrar con responsabilidad, sin caer en excesos que generen riesgos de salud para sí mismos o para otras personas", dijo.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, donde presentó el operativo que implementará su administración con motivo del partido de mañana, Brugada Molina convocó a quienes asistan a la celebración que se prevé a lo largo del Paseo de la Reforma y otros puntos de la capital, a dejar la CDMX limpia y depositar los residuos en los contenedores que se instalarán en los sitios donde habrá pantallas.

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"Vamos a dejar limpia la ciudad", pidió la jefa de Gobierno, al detallar que habrá 832 contenedores en los que los asistentes podrán depositar sus residuos.

"La mejor afición es la que deja limpia la ciudad, la mejor afición es la de juego limpio. Hago un llamado para que, si estamos disfrutando en un espacio público, pues habrá contenedores suficientes, cientos de contenedores, a lo largo y ancho de todos los espacios que acabamos de mencionar; más de 800 contenedores vamos a tener. En particular, son 832 contenedores para que se deposite la basura en esos lugares", dijo.

JM