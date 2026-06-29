Con motivo del partido México-Ecuador que tendrá lugar este martes 30 de junio, autoridades capitalinas instalarán 39 pantallas que irán desde la plancha del Zócalo hasta la fuente de la Diana Cazadora en el Paseo de la Reforma, para que la población pueda ver el juego de forma gratuita.

Lee también: Las playas en México donde podrías toparte con un cocodrilo

Así lo dio a conocer la secretaria de Cultura de la CDMX, Ana Francis López Bayghen, quien advirtió que "ya nos quedó chico Zócalo y Reforma para la cantidad de gente que viene" ante la gran cantidad de gente que acude a ver los partidos y a la celebración posterior, por lo que adelantó que para el partido de mañana se habilitarán más puntos con pantallas donde la gente podrá vivir esta "fiesta colectiva".

México vs Ecuador en el estacionamiento del Palacio de los Deportes y en el Caballito

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la secretaria anunció que para el partido de este 30 de junio, se instalará un escenario con pantalla en El Caballito, de Reforma, donde, además de transmitir el partido, habrá un concierto de los Cuisillos.

Asimismo, adelantó que se habilitará un festival futbolero en el estacionamiento del Palacio de los Deportes; además, en el Monumento a la Revolución, donde también se instalará una pantalla, habrá un concierto de Triciclus Circus Band. Recordó que este último punto está dirigido a familias y personas que vayan con niñas y niños, por lo que se contempla programación familiar.

Te puede interesar: Sheinbaum anuncia home office por el partido México vs Ecuador

En total, para el partido de este martes, serán casi 60 puntos y pantallas instaladas por toda la CDMX en los que la población podrá ver el partido gratis, adelantó la jefa de Gobierno, Clara Brugada. Detalló que más de 30 mil servidores públicos estarán apoyando en las actividades que tendrán lugar en la ciudad por el partido de este martes.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AS