Sandra Cuevas pidió ser excluida del caso de Eduardo ‘N’

La exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, volvió a pronunciarse sobre el caso en el que fue mencionada luego de que Eduardo “N”, con quien se le relacionó sentimentalmente, fuera detenido por presunto fraude. Previamente, la exfuncionaria había asegurado que no tenía nada que ocultar y que colaboraría para aclarar cualquier señalamiento.

A través de sus redes sociales, específicamente en su cuenta de TikTok, Cuevas confirmó que mantuvo una relación con el imputado; sin embargo, solicitó a los medios de comunicación y a la ciudadanía que no la involucren en el proceso legal que enfrenta Eduardo “N”.

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De acuerdo con los reportes, el sujeto fue detenido el pasado viernes 26 de junio por elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en la alcaldía Benito Juárez, por presuntas actividades fraudulentas cometidas en Coahuila.

Hasta el momento, no se han dado a conocer todos los detalles del caso, debido a que las autoridades informaron que será hasta el próximo 30 de junio, después de que concluya la segunda audiencia del detenido, cuando se ofrecerá una conferencia de prensa para ampliar la información. En este proceso también podría estar relacionado el senador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Luis Fernando Salazar.

Sandra Cuevas reconoce relación con Eduardo “N” y pide ser apartada del caso

Mediante un video publicado en redes sociales, Sandra Cuevas confirmó la relación sentimental que sostuvo con Eduardo “N” y adelantó que próximamente ofrecerá una rueda de prensa para explicar su versión de los hechos.

“Quiero informarles que en los próximos días voy a dar una rueda de prensa para hablar sobre Eduardo, de la detención de este joven a quien se le vincula conmigo sentimentalmente y es una relación que además no niego”, señaló la exfuncionaria.

Cuevas también se refirió a los señalamientos surgidos tras la detención y pidió que su nombre no sea relacionado con el proceso legal, al argumentar que no forma parte de los hechos investigados.

“A mí me involucraron en un tema en el que nada tengo que ver. Quiero que me saquen de la ecuación y que mencionen a los que están dentro de este problema económico, fraude, dentro de este proceso legal”.

Detención de Eduardo “N” genera cuestionamientos sobre la relación con Cuevas

La polémica aumentó luego de que el periodista Carlos Jiménez difundiera imágenes del arresto y diera a conocer la relación entre el empresario y la exalcaldesa de Cuauhtémoc.

Además, los antecedentes públicos sobre las parejas sentimentales de Sandra Cuevas han incrementado la atención sobre el caso, pues esta situación se suma a otros episodios en los que personas relacionadas sentimentalmente con ella han enfrentado problemas legales.

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