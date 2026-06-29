El punto sin retorno en el quiebre de las relaciones diplomáticas -no comerciales- entre México y Ecuador ocurrió el 5 de abril de 2024. Esa noche, fuerzas policiales y de seguridad de Ecuador ingresaron por la fuerza y armados a la Embajada de México en la ciudad de Quito, violando los tratados internacionales más elementales.

El objetivo de la irrupción ordenada por el gobierno del presidente ecuatoriano Daniel Noboa era capturar a Jorge Glas, exvicepresidente de ese país, quien se encontraba refugiado en el edificio diplomático mexicano intentando evadir la justicia local.

Apenas unas horas antes del asalto, el gobierno del entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador le había otorgado formalmente el asilo político a Glas, argumentando que sufría una persecución política, lo que enfureció a las autoridades en Quito.

La respuesta mexicana ante la invasión de su espacio soberano fue inmediata y contundente: el Gobierno de la República anunció la ruptura inmediata de relaciones diplomáticas con la nación sudamericana y ordenó el regreso de todo su personal consular.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

Las razones profundas detrás del conflicto binacional

Para comprender la magnitud de la crisis, es necesario analizar los argumentos de ambas naciones. Ecuador justificó la invasión a la sede diplomática señalando que el asilo otorgado a Jorge Glas era completamente ilegal según las convenciones internacionales vigentes.

Las leyes locales ecuatorianas procesaban formalmente al exvicepresidente por presuntos delitos de corrupción y desvío de fondos públicos. Por ello, la administración de Noboa defendió que México no podía proteger a un delincuente común bajo la figura de asilado político.

Por su parte, México acusó una violación flagrante a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, la cual estipula de forma estricta que los locales de las misiones diplomáticas son inviolables y que los agentes del Estado receptor no pueden ingresar a ellos sin consentimiento.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

El conflicto escaló rápidamente hasta los tribunales internacionales de mayor jerarquía. El gobierno mexicano presentó una demanda formal ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) exigiendo sanciones ejemplares y la suspensión de Ecuador como miembro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hasta que ofreciera una disculpa pública.

El panorama actual y el impacto en pleno Mundial 2026

A pesar de que han transcurrido dos años desde aquel incidente y de que existen relevos en el Poder Ejecutivo mexicano, la tensión diplomática se mantiene congelada. La actual Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha mantenido una postura firme de no reabrir el diálogo hasta que se respete el derecho internacional.

La falta de embajadas y consulados operativos ha generado complicaciones logísticas para los ciudadanos de ambos países. Sin embargo, el destino ha querido que esta rivalidad política se traslade directamente al terreno deportivo en el Mundial 2016 ya que ambas Selecciones se enfrentarán para obtener un pase a Octavos de Final.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

Las autoridades de diversas ciudades del país, sobre todo en la Ciudad de México donde se disputará el encuentro, han extremado precauciones para las transmisiones públicas del juego, buscando que la pasión futbolística no desborde en fricciones sociales debido al complejo contexto geopolítico.

Este partido de futbol en la Copa del Mundo se convierte así en un recordatorio de que, detrás de los noventa minutos de juego, subsiste un litigio internacional que sigue sin resolverse y que mantiene distanciadas a dos naciones históricamente hermanas en América Latina.

JM