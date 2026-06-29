México vs Ecuador llega con Ley Seca para la CDMX: ¿a qué hora inicia y dónde aplica?

Como parte de una medida preventiva que busca garantizar el orden y la seguridad de la población durante el encuentro entre México y Ecuador que se llevará a cabo este 30 de junio en el Estadio Ciudad de México, las autoridades capitalinas advirtieron que habrá Ley Seca en la zona de Paseo de la Reforma y el Centro Histórico.

El secretario de Gobierno, César Cravioto, precisó que el consumo y venta de bebidas alcohólicas quedará totalmente suspendido en las áreas de mayor afluencia de aficionados, a fin de evitar que pueda derivar en algún riesgo para cualquier persona.

El funcionario reiteró que el operativo de seguridad anterior que se implementó cuando la Selección Mexicana se enfrentó a la Selección de Chequia fue un rotundo éxito, por lo que ahora, en conjunto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Invea, se fortalecerán los recorridos en vía pública, así como la revisión de establecimientos mercantiles en estos puntos.

¿A partir de qué hora iniciará la Ley Seca en la CDMX?

Cravioto señaló que será a partir de las 3:00 de la tarde de este próximo 30 de junio que la orden estatal comenzará a funcionar y se mantendrá hasta las 7:00 de la mañana del 1 de julio.

“Vamos a continuar con lo que se hizo en el último partido. Establecimientos mercantiles en la zona de Reforma y del Centro Histórico, después de las 3:00 de la tarde hasta las 7:00 de la mañana del día siguiente, no pueden vender bebidas alcohólicas para llevar. Sí funcionó el operativo, que se trata justamente de reducción, disminución de riesgos, contención; y vamos a fortalecer con la SSC los recorridos en la zona para la no venta en vía pública de bebidas alcohólicas”, dijo.

Durante la aplicación de la restricción de venta de bebidas alcohólicas en tiendas de conveniencia, se observó que tanto aficionados como ambulantes y algunos negocios burlaron la disposición y vendían alcohol.

¿Qué negocios están restringidos y cuáles sí pueden vender?

La medida contempla la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas en comercios como tiendas de conveniencia, abarrotes, supermercados y demás negocios del mismo tipo.

Sin embargo, sí estará permitida la comercialización de estos productos en espacios como restaurantes, salones de fiestas, hoteles, clubes privados, cines, teatros y auditorios.

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Hacer caso omiso de esta disposición podrá llevar a que los implicados sean remitidos ante un Juzgado Cívico y hacerse acreedores a las sanciones correspondientes. Los comercios que violen esta norma podrían recibir una multa que va desde los 41 mil 175 pesos hasta los 293 mil 275 pesos.

Con información de SUN

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