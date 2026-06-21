Nueva York sortea mil entradas a 50 dólares para estos partidos del Mundial 2026

Asistir al Mundial 2026 sin vaciar tu cuenta bancaria ya es posible. Si estas en Nueva York, tienes la oportunidad de ganar entradas por solo 50 dólares para ver a las mejores selecciones del mundo. Descubre cómo aprovechar este sorteo exclusivo antes de que se agoten los cupos diarios.

Una iniciativa contra los precios exorbitantes

La ciudad de Nueva York ha puesto en marcha un sorteo histórico que ofrece mil boletos a precios populares para la próxima Copa del Mundo. Esta medida busca que los fanáticos locales puedan disfrutar del evento deportivo más importante del planeta sin enfrentar los altos costos del mercado oficial.

Impulsada por figuras políticas locales como Zohran Mamdani, la propuesta nace como una respuesta directa a las políticas de precios de la FIFA. El objetivo principal es democratizar el acceso al fútbol, permitiendo que las familias trabajadoras no queden excluidas de esta celebración global.

Los afortunados que resulten ganadores podrán adquirir hasta dos entradas por persona a un costo fijo de 50 dólares cada una. Además del acceso al estadio, el paquete incluye un beneficio invaluable: transporte gratuito en autobús de ida y vuelta desde la ciudad hasta el recinto deportivo.

Partidos disponibles en el MetLife Stadium

Las entradas sorteadas corresponden a siete de los encuentros que se disputarán en el imponente MetLife Stadium, ubicado en Nueva Jersey. Este estadio será una de las sedes principales del torneo y albergará a miles de aficionados de todo el mundo durante la competencia.

Entre los partidos incluidos en esta promoción se encuentran cinco emocionantes duelos de la fase de grupos. También se han reservado cupos para un cruce de dieciseisavos de final y otro de octavos de final, garantizando acción de primer nivel para los ganadores.

Sin embargo, es importante destacar que la gran final del torneo, programada para el 19 de julio, no forma parte de este paquete de entradas a bajo costo. A pesar de ello, la oportunidad de vivir la fiebre del Mundial 2026 sigue siendo un atractivo inigualable.

La demanda ha sido tan abrumadora que los cupos diarios de inscripción se han agotado en cuestión de minutos, e incluso segundos, tras la apertura del sistema. Quienes logren registrarse y resulten sorteados recibirán una notificación directa para concretar la compra en un plazo máximo de dos días.

Mientras las fiscales estatales investigan a la organización internacional por el aumento desmedido en las tarifas regulares, esta rifa representa un alivio para los bolsillos locales. El Mundial 2026 brinda la oportunidad dorada para asegurar un asiento en la historia del fútbol.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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