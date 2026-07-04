La euforia por el histórico enfrentamiento entre la Selección Mexicana y la Selección de Inglaterra ha desatado una ola de viajes. Sin embargo, en medio del ambiente festivo que rodea a este crucial partido de la Copa del Mundo 2026, la Embajada de los Estados Unidos ha emitido un aviso oficial dirigido a todos los aficionados que tienen contemplado desplazarse para presenciar el encuentro.

A través de sus canales de comunicación, l as autoridades diplomáticas detallaron las "razones" detrás de esta alerta, buscando garantizar que el tránsito de los miles de seguidores se realice de manera segura, ordenada y sin contratiempos de última hora.

Alerta en las grandes aglomeraciones

Esta sugerencia se deriva del lamentable suceso ocurrido el pasado 30 de junio cerca del Ángel de la Independencia, en el cual cuatro personas perdieron la vida mientras celebraban el partido de fútbol entre México y Ecuador.

La Embajada de Estados Unidos en México publicó una alerta de seguridad dirigida a sus ciudadanos por el partido de octavos de final del Mundial 2026 entre México e Inglaterra, el cual está programado para este domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México a las 18:00 horas.

El comunicado advierte sobre aglomeraciones y problemas viales severos.

La embajada sugiere a los aficionados lo siguiente:

Extremar precauciones en multitudes

Identificar rutas de evacuación

Seguir las noticias locales

Revisar las redes oficiales para monitorear el cupo del Fan Fest

Buscar sitios alternos en caso de saturación

NG