¿Cuándo termina la temporada de lluvias 2026 en México?

Las lluvias afectan a diversas entidades del país con tormentas e inundaciones que han provocado complicaciones. En medio de este escenario, conocer cuándo concluirá la temporada de lluvias 2026 se ha convertido en una de las principales inquietudes para quienes buscan anticiparse a las condiciones del clima.

En esta nota te explicamos cuándo está previsto que finalice la temporada de lluvias 2026 en México, qué pronósticos han dado a conocer las autoridades meteorológicas y qué condiciones podrían presentarse durante los próximos meses.

El calendario oficial: ¿Cuándo termina la temporada de lluvias 2026?

Para responder a la pregunta que todos se hacen, es necesario mirar los registros oficiales de las autoridades meteorológicas. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependencia de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la temporada de lluvias y ciclones tropicales de este año tiene una fecha de conclusión bien definida.

El periodo general de precipitaciones en el país terminará oficialmente el próximo 30 de noviembre de 2026. Esta fecha marca el cierre estándar de la actividad ciclónica que nutre de humedad a gran parte del territorio nacional.

Este ciclo comenzó el pasado 15 de mayo en el océano Pacífico y el 1 de junio en el océano Atlántico. Desde entonces, los días con aguaceros se han vuelto más frecuentes, dando paso a eventos de riesgo con mayor recurrencia.

Aunque el 30 de noviembre es la fecha oficial, los especialistas advierten que el clima no obedece a calendarios estrictos, por lo que no necesariamente dejará de llover ese día, pues las precipitaciones pueden concluir antes o después.

Factores climáticos: ¿Por qué llueve tanto este año?

El comportamiento de la temporada en este 2026 guarda una particularidad que ha llamado la atención de los científicos. Las precipitaciones han sido notablemente intensas, y esto se debe a una combinación de factores atmosféricos y oceánicos de gran escala.

Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) han advertido que la variabilidad climática global está jugando un papel importante. La transición entre fenómenos como "El Niño" y "La Niña" altera significativamente el ritmo y la intensidad de las precipitaciones a corto y mediano plazo.

Además, los expertos de Meteored señalan que las temperaturas de la superficie del mar están por encima del promedio histórico. Esta condición aporta una mayor cantidad de energía al desarrollo de ciclones tropicales en el Pacífico, lo que se traduce en tormentas más severas al tocar tierra.

El flujo constante de humedad proveniente de ambos océanos mantiene las tormentas vespertinas como una constante. Esto es especialmente notorio en la región central del país, donde la saturación de los suelos representa una amenaza latente para las zonas urbanas.

La temporada de lluvias 2026 aún tiene un largo camino por recorrer. Comprender qué está sucediendo con nuestro clima, cuándo terminará este ciclo y cómo podemos protegernos, es esencial para enfrentar los retos que la naturaleza nos presenta. Mantente alerta y no bajes la guardia hasta que el temporal concluya, pero sigue preparado por cualquier cosa.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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