El brutal asesinato de Alex Serna, activista que denunció cacicazgos y desastres ambientales en Zihuatanejo, expone la peligrosa vulnerabilidad de quienes alzan la voz en Guerrero. Silenciarlo no borra sus denuncias, pero plantea una urgencia sobre la impunidad de quienes controlan el poder. ¿Quién está realmente detrás de su muerte?

El comunicador y activista ambientalista, Manuel Alejandro Moreno Serna, conocido como Alex Serna, fue hallado muerto, con señas de tortura , en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) en Zihuatanejo, en la Costa Grande de Guerrero, luego de casi 12 días desaparecido .

El asesinato del comunicador solamente ha sido confirmado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos .

En un breve comunicado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos envió condolencias a la familia de Moreno Serna "por su lamentable fallecimiento" y "solicitó a las autoridades competentes de los tres niveles de gobierno actuar con debida diligencia en las investigaciones" del asesinato del comunicador.

¿Cómo fue la desaparición de Moreno Serna?

La desaparición de Moreno Serna trascendió la noche del jueves en las redes sociales. A través de mensajes advirtiendo que desde hace 10 días estaba ilocalizable el influencer.

Sin embargo, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas apenas emitió una ficha de localización el mediodía del viernes, horas antes de su localización en el Semefo. De acuerdo con la ficha, el influencer fue visto por última vez el 20 de junio en Zihuatanejo.

Una de las versiones indica que Moreno Serna fue hallado muerto el 22 de junio entre las comunidades de Coyuquilla Norte y Arroyo Seco en Petatlán, municipio vecino de Zihuatanejo. Esa versión asegura que el cadáver del influencer estaba dentro de un tambo de plástico.

El cadáver fue trasladado al Semefo de Zihuatanejo donde se encontraba como no identificado . El cadáver, según personal del Semefo, estaba en estado de descomposición y con señas de tortura.

Moreno Serna había denunciado daño ambiental

El día de la desaparición, el 20 de junio, Moreno Serna publicó un video en sus redes sociales denunciando un daño ambiental a la comunidad de La Saladita y Llanos Temalhuacan , en La Unión, municipio pegado a Zihuatanejo. El influencer responsabilizó del daño a una empresa deshidratadora de mango, propiedad de un empresario extranjero, Frank Thomas Cruz.

Moreno Serna acusó que la deshidratadora de mango opera desde el 2017 sin permisos ambientales y que utiliza agua sin autorización de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) .

En la mayoría de las publicaciones, Moreno Serna denunció daños ambientales, como el cambio de uso de suelo irregular, así como construcciones que afectan humedales y manglares en Zihuatanejo, por lo cual era considerado como un activista ambientalista.

Moreno Serna era uno de los pocos comunicadores críticos al matrimonio Sánchez-Tapia que llevan gobernando Zihuatanejo desde hace casi nueve años. En sus publicaciones, acusó al matrimonio, integrado por el dos veces alcalde (2018-2024), Jorge Sánchez Allec y su esposa, la actual alcaldesa, Lisette Tapia Castro (2024-2027), de controlar la distribución del agua para beneficiar a empresarios afines y también a empresas de su propiedad.

El comunicador se refería al matrimonio como la nueva confirmación de un cacicazgo en Zihuatanejo.

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OA

