Mundial 2026: ¿Cuándo y a qué hora juega México los octavos de final?

La expectativa por el paso de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026 está al límite. El Tricolor superó a la escuadra ecuatoriana en la ronda de dieciseisavos de final y miles de aficionados ya comienzan a mirar de reojo hacia la siguiente fase del torneo. ¿Qué le depara el destino al Tricolor con su boleto a los octavos de final?

Fecha y horario confirmados en el calendario

De acuerdo con el organigrama oficial y las llaves establecidas por la FIFA para la fase de eliminación directa, el camino del conjunto mexicano como líder de su sector lo llevaría de vuelta a jugar ante su público más numeroso en el centro del país.

Con la victoria de México, su partido correspondiente a los octavos de final está programado para disputarse el próximo domingo 5 de julio de 2026. El silbatazo inicial sonaría en punto de las 18:00 horas (tiempo del centro de México).

El escenario: Una cita con la historia en la capital

El inmueble designado para albergar este trascendental encuentro es el Estadio Ciudad de México. Volver al mítico recinto que albergó el partido inaugural de este mismo Mundial representa una ventaja incalculable para el Tricolor.

La escuadra nacional buscaría aprovechar el peso y la presión de más de 80 mil almas apoyando incondicionalmente desde la tribuna para intentar romper la histórica barrera del "quinto partido".

Por ahora, el cuerpo técnico y los jugadores mantienen los pies en la tierra, conscientes de que en el formato actual de 48 equipos no hay margen para distracciones ni excesos de confianza. No obstante, la mesa está servida y la fecha apartada para lo que podría convertirse en una de las tardes más memorables en la historia del futbol mexicano.

NG