Mujeres con Bienestar Edomex abrirá nuevos lugares en 2026; requisitos

El programa social Mujeres con Bienestar, impulsado por el Gobierno del Estado de México, informó que para el ejercicio fiscal 2026 ampliará su cobertura mediante la integración de hasta 500 mil nuevas beneficiarias provenientes de la lista de espera. Esta incorporación será posible gracias a la liberación de espacios generada por la conclusión del ciclo de apoyo de mujeres que ya cumplieron con el periodo establecido dentro del esquema.

El anuncio sobre la expansión y actualización del programa fue realizado por el secretario de Bienestar estatal, Juan Carlos González Romero, quien explicó que la medida forma parte de la estrategia encabezada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para fortalecer los apoyos económicos y los servicios integrales dirigidos a mujeres en condiciones de vulnerabilidad.

Más espacios y ajustes normativos en 2026

Este 2026, la Secretaría de Bienestar del Estado de México actualizó y reforzó las Reglas de Operación del programa con el objetivo de asegurar una asignación más equitativa de los recursos y agilizar la incorporación de mujeres que realizaron su prerregistro en años anteriores.

Durante 2025, el esquema atendió a alrededor de 650 mil beneficiarias; para el próximo año, el padrón activo alcanzará aproximadamente 700 mil mujeres de entre 18 y 59 años, residentes en la entidad y en situación de pobreza, además de carecer de acceso a seguridad social por empleo formal.

El incremento en la cobertura obedece a la rotación natural del padrón, sustentada en criterios de “graduación” y permanencia. Dichos lineamientos establecen que una beneficiaria libera su lugar tras concluir el periodo máximo de apoyo o al cumplir 60 años, etapa en la que debe ser canalizada a otros programas de atención social.

El apoyo contempla la entrega bimestral de 2 mil 500 pesos, además de una cartera de servicios gratuitos que incluye atención médica básica, acompañamiento educativo, asesoría jurídica, apoyo psicológico y respaldo funerario, entre otras prestaciones.

Requisitos para incorporarse en 2026

Para acceder a uno de los nuevos espacios del programa Mujeres con Bienestar Edomex en 2026, las solicitantes deberán cumplir con los criterios establecidos en la normatividad vigente:

Tener entre 18 y 59 años.

Vivir en el Estado de México.

Encontrarse en condición de pobreza.

No contar con seguridad social derivada de una relación laboral.

Haber realizado el prerregistro y contar con número de folio en lista de espera.

Adicionalmente, deberán presentar documentación oficial como acta de nacimiento, identificación oficial vigente (INE), CURP y comprobante de domicilio reciente, entre otros requisitos que pueden solicitarse en los módulos o Centros de Distribución (CEDIS) habilitados en cada municipio.

Por otra parte, las beneficiarias que ya forman parte del padrón y deseen continuar recibiendo el apoyo en 2026 deberán tramitar el denominado Manifiesto de Permanencia. Este procedimiento, avalado por el Comité del programa, permite ratificar su voluntad de seguir dentro del esquema conforme a las reglas de operación recientemente publicadas.

YC