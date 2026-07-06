Adán Rodríguez, exvocalista de la agrupación sinaloense Los Nuevos Rebeldes, fue asesinado a balazos la noche del domingo 5 de julio de 2026 en un ataque armado registrado al norte de Culiacán, de acuerdo con información proporcionada por medios locales; además, la Fiscalía estatal inició una serie de carpetas de investigación por homicidio doloso en distintos municipios de la entidad.

De acuerdo con los primeros reportes, Rodríguez fue atacado cuando se encontraba en la cochera de un domicilio del fraccionamiento Stanza Cantabria. Tras el atentado, elementos del Ejército Mexicano desplegaron un operativo y persiguieron a los presuntos responsables; sin embargo, no hubo detenidos en estas acciones.

SSCP confirma la muerte de 10 presuntos delincuentes y un marino en diversos puntos de Sinaloa

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó este lunes que al menos diez presuntos delincuentes y un marino murieron tras registrarse dos enfrentamientos armados consecutivos este domingo en los municipios sinaloenses de Mazatlán y El Rosario.

En un comunicado, la SSPC informó que la primera agresión ocurrió en la comunidad de San Marcos, Mazatlán, mientras el personal naval realizaba labores de sondeo y monitoreo en ríos y presas como parte de las acciones preventivas para identificar posibles incrementos súbitos en los niveles de agua y alertar oportunamente a la población durante la temporada de lluvias.

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Durante estas labores de prevención climática, los marinos fueron atacados con artefactos explosivos improvisados por presuntos integrantes de un grupo delictivo, resultando tres miembros de la marina heridos y uno más fallecido mientras recibía atención médica de urgencia debido a la gravedad de las lesiones ocasionadas.

De acuerdo con el reporte oficializado por las autoridades en la conferencia presidencial, dos de los lesionados ya se encuentran fuera de peligro, mientras que el tercer uniformado permanece en estado de gravedad aunque permanece recibiendo la atención médica correspondiente.

Como respuesta inmediata, personal de la Secretaría de Marina (Semar) en coordinación con la SSPC reforzó la seguridad en la región y, tras repeler una segunda agresión en el municipio de El Rosario, abatió a diez de los presuntos atacantes en el sitio.

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En este segundo despliegue táctico, las fuerzas federales detuvieron a tres hombres vinculados con la organización criminal, a quienes se les aseguró un arsenal de armas de fuego, municiones útiles y equipo táctico que fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para integrar la carpeta de investigación.

La Secretaría de Marina y el Gabinete de Seguridad expresaron sus más sentidas condolencias y solidaridad a los familiares del marino caído, reconociendo institucionalmente su valor en el cumplimiento del deber, al tiempo que refrendaron su compromiso de mantener los operativos para salvaguardar el Estado de derecho en Sinaloa.

Con información de EFE

JM