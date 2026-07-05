Un operativo encabezado por fuerzas federales en la zona serrana del sur de Sinaloa dejó como saldo tres personas detenidas y reportes sobre la presunta muerte de al menos 10 civiles armados , aunque esta última información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

Las acciones se realizaron entre las comunidades de Cajón de Ojo de Agua y Chametla, en el municipio de Rosario, como parte de un despliegue para localizar a Óscar Luciano, alias "El Casco 81", identificado por diversas versiones como presunto líder de una célula vinculada al Cártel de Sinaloa.

Despliegan operativo aéreo y terrestre

Desde la tarde del sábado, habitantes de comunidades ubicadas entre los municipios de Escuinapa y Rosario reportaron una intensa movilización de elementos de la Secretaría de Marina.

El operativo incluyó helicópteros, unidades terrestres y personal fuertemente armado, mientras vecinos aseguraron haber escuchado múltiples detonaciones durante varias horas en la zona serrana.

De manera extraoficial también circuló información sobre el presunto apoyo de una aeronave tipo Texas del Ejército durante las acciones.

Tres personas fueron detenidas

De acuerdo con los reportes disponibles, durante los enfrentamientos fueron capturados:

José Luis "N", de 27 años.

Yahir "N", de 36 años.

Stiven Alberto "N", de 25 años, presuntamente de nacionalidad colombiana.

Las autoridades señalaron que junto con los detenidos fue asegurado un arsenal, aunque hasta el momento no se ha dado a conocer el inventario oficial del armamento decomisado.

Reportan 10 presuntos fallecidos, pero no hay confirmación oficial

Diversas versiones difundidas tras el operativo indican que 10 civiles armados habrían muerto durante los enfrentamientos con las fuerzas federales.

Sin embargo, ninguna autoridad federal o estatal ha confirmado oficialmente esa cifra.

Según los reportes, las condiciones geográficas de la zona donde ocurrieron los hechos complicaron el ingreso de los servicios periciales y forenses para realizar el levantamiento de evidencias y confirmar el número de víctimas.

Buscaban a "El Casco 81"

Habitantes de la región también reportaron el constante sobrevuelo de helicópteros sobre el área conocida como Cerro de Agua Verde, mientras en redes sociales comenzó a difundirse que el objetivo principal del operativo era localizar y detener a Óscar Luciano, alias "El Casco 81".

Hasta el momento, las autoridades federales no han informado si esta persona fue localizada o capturada.

Las autoridades no han emitido un balance oficial sobre los enfrentamientos registrados en la zona serrana del municipio de Rosario.

Se espera que en las próximas horas las dependencias federales den a conocer información sobre el resultado del operativo, el armamento asegurado, la situación jurídica de los detenidos y, en su caso, la confirmación o desmentido de los reportes relacionados con personas fallecidas.

EE