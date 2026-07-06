Cuauhtémoc Blanco fue increpado por manifestantes, así vandalizaron su camioneta

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el exgobernador de Morelos y diputado federal de Morena, Cuauhtémoc Blanco Bravo, denunció el trato que recibió junto con su familia tras ser increpado por un grupo de manifestantes mientras se dirigía en su automóvil al partido entre México e Inglaterra. El legislador aseguró que fueron rodeados, bloqueados y golpeados por varias personas, lo que generó una situación de peligro para todos los ocupantes del vehículo.

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En el mensaje, Blanco señaló que, mientras los manifestantes les impedían el paso, su esposa comenzó a documentar lo que ocurría con su teléfono celular; sin embargo, una persona golpeó violentamente el dispositivo contra el cristal del automóvil, agrediéndola y poniendo en riesgo a quienes lo acompañaban.

Cuauhtémoc Blanco afirma que la protesta derivó en actos de violencia

"La libertad de expresión y el derecho a la protesta son derechos fundamentales [...] Sin embargo, lo ocurrido dejó de ser una manifestación pacífica para convertirse en un acto de hostigamiento y violencia que puso en riesgo la integridad de mi familia", expresó Blanco Bravo.

De acuerdo con el exfutbolista, su única prioridad durante los hechos fue proteger a su familia y salir del lugar de forma segura, sin agredir a nadie en ningún momento.

"Cualquier padre de familia habría actuado de la misma manera ante una situación que comprometía la seguridad de sus seres queridos. La protesta nunca puede ser pretexto para intimidar, acosar o ejercer violencia", señaló.

El diputado de Morena consideró que no se puede recurrir a formas violentas de protesta, mucho menos cuando se involucra a mujeres, niñas, niños y personas que no forman parte de ninguna confrontación, por lo que lamentó que "lo sucedido pudo haber tenido consecuencias mucho más graves".

X/@cuauhtemocb10

El diputado hace un llamado al respeto y rechaza la violencia

"Lamento profundamente que un evento deportivo, concebido para la convivencia y el disfrute de las familias mexicanas, haya sido escenario de actos de violencia e intimidación que jamás debieron ocurrir", agregó.

Cuauhtémoc Blanco concluyó su mensaje haciendo un llamado a que la integridad de todos los seres humanos prevalezca por encima de cualquier diferencia política o ideológica.

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"Reitero mi compromiso con el respeto, el diálogo y la legalidad. Las diferencias de opinión siempre tendrán cabida en una democracia; la violencia, nunca", indicó.

En las diferentes imágenes difundidas en redes sociales, se observa cómo los manifestantes utilizan pintura en aerosol para vandalizar el vehículo de Cuauhtémoc Blanco , mientras agitan sus pancartas y gritan al unísono: "¡Asesinos!".

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