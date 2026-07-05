Sinaloa: Muere capitán de la Marina que cuidaba de madres buscadoras

En la zona serrana de Mazatlán, cerca de la comunidad del Recodo, elementos de la Marina sostuvieron un enfrentamiento con un nutrido grupo armado, en cuyos hechos, el capitán Cristian Tello perdió la vida al explotarle una mina terrestre y tres elementos más de la Marina fueron trasladados a un hospital del puerto.

De acuerdo con la información disponible, elementos de la Secretaría de la Marina que resguardaban grupos de madres buscadoras, cuando comenzaron a escuchar detonaciones con armas automáticas.

Los hechos sucedieron durante el desplazamiento del grupo buscador y del cuerpo militar al poblado de El Tecomate de Siqueiros, donde los elementos navales se enfrentaron a civiles armados y, durante la refriega, presuntamente, una mina terrestre explotó, causó la muerte del capitán Cristian Tello e hirió a tres elementos más de su grupo, a los que les brindaron auxilio y los trasladaron a un hospital.

A través de las redes sociales, se conoció el fallecimiento del mando naval, ya que sus compañeros publicaron esquelas y detallaron su profesionalismo y forma de actuar en sus labores de seguridad.

El personal de Marina solicitó refuerzos, por lo que fuerzas federales se unieron a la búsqueda del grupo agresor, por la ruta que lleva a la comunidad de El Recodo, donde se localizaron los cuerpos de tres personas del sexo masculino con armas y chalecos tácticos, los cuales se presume fallecieron durante el enfrentamiento.

Luego de la explosión, el colectivo Por las Voces sin Justicia, difundió un pronunciamiento en redes sociales sobre lo ocurrido durante la jornada de búsqueda.

Sus integrantes expresaron miedo e incertidumbre por el ataque registrado mientras intentaban encontrar a sus familiares desaparecidos.

En el mensaje, las integrantes del colectivo agradecieron a los elementos de la Secretaría de Marina por la protección brindada durante la búsqueda. Expresaron oraciones por la recuperación de los militares que resultaron heridos y sus condolencias por el capitán fallecido en el operativo.

“Jamás imaginamos vivir una situación como esta mientras buscábamos a nuestros seres queridos”, señalaron las madres buscadoras. También relataron que tuvieron que resguardarse mientras se atendía la emergencia.

El ataque contra los marinos representó el segundo incidente de este tipo en la región. El antecedente inmediato ocurrió el 18 de marzo en Pánuco, municipio de Concordia, donde la activación de una mina antipersonal lesionó a un integrante de las fuerzas armadas.

Defensa desactiva 625 artefactos explosivos

Desde noviembre pasado, la Secretaría de la Defensa Nacional ha detectado 625 artefactos explosivos improvisados, incluidas las llamadas narcominas y explosivos lanzados con drones en Michoacán, informó el secretario Ricardo Trevilla Trejo.

Detalló que actualmente se desarrolla una operación de desminado en las rutas que conectan las comunidades de El Guayabo y El Alcalde, así como en la región de Apatzingán, donde elementos del grupo especializado trabajan para retirar los artefactos explosivos y reducir el riesgo para la población.

En el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, mencionó que las Fuerzas Armadas mantienen alrededor de 10 mil elementos en esa Entidad.