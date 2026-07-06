La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que personal de esta dependencia, bomberos y cuerpos de emergencia atienden el accidente de un autobús de la línea Ómnibus que dejó al menos una persona sin vida y varias heridas al sur de Hermosillo.

Vuelca autobús de pasajeros al sur de #Hermosillo; reportan una mujer sin vida y 9 personas lesionadas. El accidente ocurrió en el kilómetro 238 de la carretera Hermosillo- #Guaymas. Heridos fueron trasladados a hospitales y la Guardia Nacional aseguró la zona. pic.twitter.com/Qwqb4Ci5Y3— Fuerza Joven Sonora (@FuerzaJvnSonora) July 6, 2026

Las diversas corporaciones atienden el reporte de la salida de camino y volcamiento de un autobús de pasajeros en e l kilómetro 238 de la carretera Guaymas–Hermosillo.

De manera preliminar, se reporta una persona fallecida y nueve personas lesionadas, quienes reciben atención prehospitalaria y están siendo trasladadas a diferentes unidades médicas.

Atienden Bomberos, Protección Civil y cuerpos de emergencia accidente de autobús



Bomberos, Protección Civil y diversas corporaciones de emergencia atienden el reporte de la salida de camino y volcamiento de un autobús de pasajeros en el kilómetro 238 de la carretera Guaymas. pic.twitter.com/InQVYPH2qg— Protección Civil Sonora (@cepcsonora) July 6, 2026

Las autoridades continúan con las labores de atención en el sitio, por lo que la información se encuentra en proceso de actualización.

JM