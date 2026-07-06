Lunes, 06 de Julio 2026

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Volcadura de autobús al sur de Hermosillo deja un muerto y nueve heridos

El accidente ocurrió en el kilómetro 238 de la carretera Guaymas–Hermosillo

Por: SUN .

La Coordinación Estatal de Protección Civil confirmó que aún atienden a los afectados por el accidente. X/@FuerzaJvnSonora

La Coordinación Estatal de Protección Civil confirmó que aún atienden a los afectados por el accidente. X/@FuerzaJvnSonora

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que personal de esta dependencia, bomberos y cuerpos de emergencia atienden el accidente de un autobús de la línea Ómnibus que dejó al menos una persona sin vida y varias heridas al sur de Hermosillo.

     

Las diversas corporaciones atienden el reporte de la salida de camino y volcamiento de un autobús de pasajeros en el kilómetro 238 de la carretera Guaymas–Hermosillo.

De manera preliminar, se reporta una persona fallecida y nueve personas lesionadas, quienes reciben atención prehospitalaria y están siendo trasladadas a diferentes unidades médicas.

     

Las autoridades continúan con las labores de atención en el sitio, por lo que la información se encuentra en proceso de actualización.

JM

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