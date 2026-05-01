Pensión IMSS: Todos los jubilados que cumplan este requisito cobrarán casi 11 mil pesos

A partir de mayo de 2026, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aplicará un incremento en el monto de las pensiones , una medida que impactará principalmente a quienes reciben los pagos más bajos bajo el régimen de la Ley de 1973.

Con este ajuste, miles de personas jubiladas podrán acceder a una pensión mínima cercana a los 11 mil pesos mensuales, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos por la institución.

Aumento ligado a inflación y salario mínimo

El monto mínimo garantizado quedó fijado en 10 mil 636.54 pesos mensuales, lo que representa un aumento aproximado del 13% en comparación con 2025, cuando la cifra rondaba los nueve mil 400 pesos.

Este incremento forma parte de la actualización anual que considera variables como la inflación, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) y el alza en el salario mínimo.

Estos factores inciden directamente en la determinación de las pensiones, especialmente en los niveles más bajos, con el objetivo de evitar la pérdida de poder adquisitivo de los adultos mayores.

Quiénes recibirán el pago y cuándo se deposita

El beneficio está enfocado en personas pensionadas bajo la Ley 73, es decir, aquellas que comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997. Además, deben contar con al menos 500 semanas cotizadas y cumplir con la edad requerida: 60 años en caso de cesantía o 65 años para pensión por vejez.

El pago correspondiente al mes de mayo, ya con el aumento incluido, se realizará el lunes 4 de mayo de 2026, conforme al calendario oficial del IMSS. El depósito se efectuará de manera directa en las cuentas bancarias registradas por cada beneficiario, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Cabe destacar que, en algunos casos, el monto final puede ser mayor. Esto depende de factores como asignaciones familiares por dependientes, revisiones en el cálculo de la pensión o incrementos adicionales previstos en la normativa vigente.

EE