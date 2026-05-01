El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos afirmó que el proceso contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, “es sólo el principio”, en referencia a una estrategia más amplia contra funcionarios señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico.

A través de un mensaje público, legisladores estadounidenses señalaron que cualquier persona involucrada en el tráfico de drogas hacia su país deberá rendir cuentas. En ese posicionamiento, advirtieron que “los días de impunidad para los narcoterroristas han terminado” y colocaron el caso de Rocha Moya dentro de una línea de acción que también menciona a otros actores internacionales.

El pronunciamiento ocurre luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentara cargos contra el mandatario estatal y otros nueve funcionarios por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, incluyendo delitos relacionados con narcotráfico y colaboración con el crimen organizado.

En México, la Presidenta Claudia Sheinbaum respondió que será la Fiscalía General de la República la instancia encargada de determinar cómo proceder ante las acusaciones. Señaló que, en caso de existir pruebas “contundentes e irrefutables”, se deberá actuar conforme a la ley, incluso en lo relativo a una posible detención o extradición.

La postura del Gobierno federal se da en medio de un contexto de tensión con Washington, luego de que autoridades estadounidenses iniciaran el proceso judicial en Nueva York contra Rocha Moya, el funcionario de mayor rango entre los señalados.

Por su parte, la Fiscalía General de la República informó que analizará la solicitud presentada por Estados Unidos para determinar si existen elementos suficientes que permitan proceder conforme al marco legal mexicano. El caso ha generado fricciones diplomáticas entre ambos países.

El Universal

¿Qué dice el Tratado de Extradición México-EU?

Procedimiento - Ante las acusaciones de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y las solicitudes de extradición contra otros mexicanos, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que la información fue turnada a la Fiscalía General de la República (FGR) para su análisis conforme a la legislación nacional.

Evaluación - La Cancillería señaló que, tras una revisión jurídica de los documentos enviados por la embajada de Estados Unidos, estos no contienen elementos de prueba suficientes para determinar la responsabilidad.

Confidencialidad - También indicó que los tratados vigentes establecen disposiciones de confidencialidad, por lo que se enviará un extrañamiento a la embajada estadounidense por la forma en que se difundió la información.

Detención - De acuerdo con el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, en casos de urgencia una persona puede ser detenida provisionalmente por las autoridades del país requerido, conforme a su legislación, mientras se formaliza la solicitud oficial y se integran los elementos jurídicos necesarios para su procedencia.

Requisitos - La solicitud debe incluir la intención de presentar una petición formal de extradición, así como la existencia de una orden de aprehensión. Además, debe contener datos que sustenten la acusación, como el momento y lugar del delito, sus circunstancias y elementos para identificar a la persona requerida.

Plazo - El tratado también establece que la persona detenida podrá ser liberada si, en un plazo de 60 días, no se recibe la solicitud formal de extradición acompañada de la documentación correspondiente.

Voz del experto

Jesús Ibarra, académico del ITESO

Fuero complica el proceso de extradición

La solicitud de detención provisional con fines de extradición contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, reactivó el debate sobre los límites legales y políticos para procesar a funcionarios en activo frente a requerimientos de Estados Unidos, explicó el académico del ITESO, Jesús Ibarra.

A diferencia de otros casos, el elemento central es el fuero constitucional, que funciona como un primer obstáculo jurídico ante cualquier intento de judicialización o extradición. El especialista recordó que la mayoría de los políticos enviados a Estados Unidos eran ex gobernadores, sin inmunidad procesal, lo que facilitó su detención.

Precisó que el caso actual se encuentra en una etapa inicial, ya que no existe una orden de extradición, sino una solicitud de detención provisional. Corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la República evaluar si procede.

Ibarra señaló que el estándar probatorio requerido implica acreditar indicios suficientes, no demostrar culpabilidad. Además, advirtió que el proceso para retirar el fuero depende de decisiones políticas, como ocurrió en el caso de Francisco García Cabeza de Vaca.

El académico agregó que el escenario incorpora presión diplomática de Estados Unidos, lo que podría escalar el conflicto más allá del ámbito jurídico. Indicó que el caso combina factores legales y políticos con posibles implicaciones internacionales.

CT