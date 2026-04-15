Movistar deja México: ¿Cuántas líneas activas tienen en el país y qué pasará con esos clientes?

Luego de que la compañía española de telecomunicaciones telefónica Movistar anunciara que dejaría de operar en México y en otros países de Latinoamérica (excepto Brasil), muchos de los usuarios que utilizan dicha línea se han estado preguntando qué pasará ahora, si perderán su línea o no, entre otras dudas.

¿Cuántas líneas activan tienen en el país y qué pasará con los clientes que tienen una línea en Movistar?

Movistar cuenta con más de 21 millones de líneas activas en México, por lo que es entendible que la noticia del cierre de funciones de la empresa tomara por sorpresa y asustara a a varios de los usuario de esta telefónica.

Para alivio de estos las líneas actuales, prepago y pospago continúan funcionando con normalidad sin cambios inmediatos para el usuario. Los clientes no perderán su número, saldo, cobertura ni plan. Aunque la marca desaparezca en México, la operación de telefonía móvil continuará bajo una nueva administración quienes gestionarán el servicio, transfiriendo a los más de 20 millones de usuarios.

El consorcio empresarial que ahora se hará cargo de los usuarios de Movistar, y que compraron la compañía es Melisa Acquisition, LLC. Quienes no desean desmantelar la empresa, sino que su objetivo es aprovechar la base de usuarios para modernizar la oferta comercial y mejorar la integración de servicios digitales.

Por ahora se mantiene el uso de la red de AT&T México, garantizando la misma cobertura. Y aún no se define si el nombre comercial "Movistar" se mantendrá a largo plazo. También es importante mencionar que cuando el mando esté bajo la nueva empresa, es posible que haya cambios en las tarifas y planes de cobro.

¿Por qué Movistar dejará de operar en México?

Movistar enfrentaba un mercado concentrado con alta competencia (Telcel, AT&T, y otras más), con solo un 6% de participación dentro en México, lo que motivó su desinversión. Por lo que esta compañía decidió reducir su presencia en Latinoamérica debido a la intensa competencia y alta concentración del mercado mexicano.

También afectó el hecho de que la compañía de origen español no invirtieran en mejores infraestructuras de cobertura, al contrario, cerraron la parte que les correspondía del espectro, pues mantenerlo dejó de serle rentable. Esto fue haciendo que se quedará atrás de sus competidores, quienes cobraron más terreno y se llevaron parte de sus clientes.

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KR