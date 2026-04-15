Uno de cada cuatro cigarrillos consumidos en México en 2025 fue ilegal, revela estudio

El mercado de tabaco en México muestra una tendencia preocupante: el crecimiento sostenido del consumo ilegal. De acuerdo con un estudio elaborado por KPMG para la empresa Philip Morris, durante 2025 casi una cuarta parte de los cigarrillos consumidos en el país provino del comercio ilícito, lo que representa un impacto significativo tanto en la economía como en la recaudación fiscal.

El informe, presentado como parte de un análisis regional que abarca 11 mercados de América Latina y Canadá, señala que en México se consumieron 39.370 millones de cigarrillos el año pasado, una ligera disminución respecto a 2024. Sin embargo, dentro de ese total, 9.190 millones correspondieron a productos ilegales, equivalentes al 23,3% del mercado, con una pérdida fiscal estimada en 1.314 millones de dólares.

Comercio legal contra el segmento ilícito

Uno de los hallazgos más relevantes es el retroceso del mercado formal. Mientras el consumo legal doméstico cayó de 34.080 millones de unidades en 2021 a 30.160 millones en 2025, el segmento ilícito creció de forma constante, pasando de 7.020 millones a 9.190 millones en el mismo periodo.

Además, la participación del comercio ilegal aumentó 0,7 puntos porcentuales en comparación con el año anterior, consolidando una tendencia que preocupa tanto a autoridades como a la industria, debido a sus implicaciones en materia de salud pública, competencia desleal y financiamiento de redes ilícitas.

El reporte advierte que este fenómeno no solo refleja cambios en los hábitos de consumo, sino también desafíos persistentes en el control del contrabando y la regulación del mercado, en un contexto donde los productos ilegales suelen ofrecer precios más bajos y evadir impuestos.

Según el documento, esa caída del mercado legal ha sido compensada parcialmente por el aumento de cigarrillos importados, conocidos como entradas no domésticas en la industria. En 2025, el consumo total de cigarrillos en México disminuyó 3%, debido a que el consumo legal doméstico volvió a bajar, mientras las entradas no domésticas se mantuvieron estables.

Dentro de ese flujo, destacan los cigarrillos clasificados como “Domestic Others” u otros domésticos, con 4.020 millones de unidades, y los llamados “Illicit Whites” (blancos ilícitos), con 2.790 millones, categorías que agrupan cigarrillos fabricados legalmente en un país pero destinados al contrabando en otros mercados.

El estudio añade que el mercado ilícito mexicano está compuesto principalmente por “Illicit Whites”, aunque los productos falsificados ganaron peso en 2024 y 2025.

En este último año, la falsificación sumó 490 millones de unidades.

Entre las marcas o componentes más relevantes del segmento ilícito en México aparecen Link, con 2.400 millones de cigarros; D&J, con 880 millones; Económicos, con 570 millones, y los productos falsificados, con 490 millones.

Además, las entradas legales no domésticas representan una porción menor del total que ingresa al país, y dentro de ellas las provenientes de EU son el componente principal. En contraste, el grueso del comercio ilícito que entra a México se integra por ‘Domestic Others’, ‘Illicit Whites’ sin etiquetado específico por país y flujos procedentes de Nicaragua.