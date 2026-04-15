Así es la nueva Alexa del Tri para el Mundial 2026 en México

Amazon México lanzó una series de dispositivos edición especial y limitadas del Echo Dot/Pop, de la Selección Nacional de México para el Mundial 2026. Esta bocina incluye el "Modo Mi Selección" para noticias exclusivas y acceso anticipado a Alexa+, la IA conversacional más avanzada de la plataforma.

Estas versiones no sólo buscan mantener las funciones habituales del asistente de voz de Amazon, sino también conectar con la afición mexicana mediante un diseño temático y funciones relacionadas al evento deportivo. Si quieres tener una en casa, aquí te decimos sus características y precios.

¿Cómo es la Alexa para el Mundial 2026?

De acuerdo con información de Amazon México, esta colección consta de tres Echo Pop y un Echo Dot que combinan tecnología, identidad deportiva y acceso anticipado a experiencias de Alexa. Su lanzamiento forma parte de una estrategia donde los dispositivos inteligentes se funcionan con eventos deportivos globales, ofreciendo productos conmemorativos que apelan a la afición y al coleccionismo.

¿Cuáles son las versiones de Alexa en apoyo a la Selección Nacional de México?

Tanto los dispositivos Echo Pop como el Echo Dot mantienen la base tecnológica del modelo tradicional de Alexa, pero incorporan elementos que las hacen únicas. En primer lugar, el diseño exterior está personalizado Cuenta con diseño oficial del Tri (verde, blanco, rojo), lo que convierte a esta edición de Alexa en una pieza conmemorativa tumbo al Mundial 2026.

En cuanto a funcionalidades, todas las versiones conservan las habilidades habituales de Alexa, por ejemplo, reproducción de música, control de dispositivos inteligentes del hogar, consultas de información en tiempo real, alarmas, recordatorios y asistencia general por voz.

Sin embargo, Amazon les añade el acceso anticipado a ciertas funciones de Alexa+, lo que permite que los usuarios prueben ciertas características antes de que estén disponibles para el público general. Además, tal como ha sucedido con anteriores ediciones temáticas, los dispositivos incluyen funciones relacionadas con el fútbol, noticias deportivas e interacciones especiales, como y saludos de jugadores.

Finalmente, aunque el diseño cambia, los modelos Echo Pop y Echo Dot pueden integrarse con otros productos de Amazon y dispositivos inteligentes compatibles en el hogar.

¿Cuánto cuesta la Alexa de la Selección Nacional de México?

La edición de Alexa inspirada en la Selección Mexicana ya se encuentra disponible en Amazon México, a través de su sitio oficial. Si te interesa comprar una las versiones tricolor de Alexa Echo Pop tienen un precio de $1,199 cada una; mientras que el Echo Dot cuesta $1,499.

Como podrás ver, a pesar de ser de edición limitada, todos los dispositivos mantienen precios cercanos a los modelos estándar, aunque ofrecen beneficios como el diseño personalizado y funciones exclusivas.

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KR