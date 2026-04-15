Alcoholismo en México: 20 millones en riesgo y cómo pedir ayuda

La Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos A.C. advirtió que, según estimaciones de la Secretaría de Salud (Ssa), cerca de 20 millones de personas en México presentan un consumo de alcohol problemático, el cual abarca desde el abuso y la dependencia hasta niveles de alto riesgo. Asimismo, señaló que el consumo excesivo está relacionado con aproximadamente 115 fallecimientos diarios, lo que constituye un serio problema de salud pública.

En ese contexto, reiteró que brinda apoyo gratuito a todas las personas que reconocen tener dificultades con su consumo de alcohol, y afirmó que las personas pueden acudir a cualquier grupo de la Central Mexicana de AA a sus reuniones cotidianas de hora y media y apoyarse en la red de ayuda mutua para mantener la sobriedad.

El presidente de la Central Mexicana de Servicios Generales de AA, Juan Arturo Sabines Torres, aclaró que la organización se mantiene firme a sus tradiciones y principios y que el programa de la institución no está afiliado a ninguna religión, institución política ni movimiento social y se fundamenta en un modelo que se aplica en más de 114 mil grupos ubicados en toda la República Mexicana.

Agregó que en éstos no se realizan internamientos, ni hospitalizaciones, ni retiros espirituales, porque nadie acude en contra de su voluntad, así como tampoco se organizan colectas ni se reciben donaciones o despensas.

"La ayuda en AA es completamente voluntaria, sin costo alguno y bajo estrictos principios de anonimato, respeto y libertad individual. La única misión es ayudar a otros alcohólicos a lograr la sobriedad mediante el apoyo mutuo y el uso del programa de recuperación", dijo.

Adicionalmente, Sabines Torres destacó que uno de los principios fundamentales de AA ha sido y seguirá siendo el respeto al anonimato, "porque este principio ha sido la clave para que personas de toda condición social, etnia, género, orientación o identidad sexual, religión, ideología política, puedan convivir en igualdad, confianza y respeto".

"Gracias a esta tradición, AA ha creado un espacio inclusivo donde la diversidad es una fortaleza, permitiendo que la ayuda llegue a todas las personas en todos los espacios de la sociedad, sin exclusiones, ni discriminaciones", añadió.

Además, enfatizó que es crucial que todo aquel que presente la enfermedad del alcoholismo, busque ayuda en los lugares adecuados, pues la recuperación comienza cuando se elige el acompañamiento correcto. Asimismo, recordó que, en caso de conocer a alguien que tiene problemas con el consumo del alcohol, se puede encontrar información y ayuda en el sitio web oficial de la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos o comunicarse a la línea nacional 800 216 9231.

Acotó que también está disponible la aplicación móvil AA México, donde es posible ubicar el grupo más cercano a su domicilio. La Central Mexicana también reiteró su compromiso con la sociedad de mantener la claridad de su mensaje y el respeto a la dignidad de todas las personas que buscan recuperarse.

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KR