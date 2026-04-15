Fletes en México suben 30% por guerra en Medio Oriente

La presidenta de la Asociación Mexicana de Agentes de Carga (Amacarga), Eva María Muñoz, informó que los costos de operación de las empresas de carga aérea, marítimas y terrestres registraron aumentos de entre 25% y 30% en sus costos, todo esto debido a los conflictos geopolíticos, económicos, comerciales y la guerra en Medio Oriente.

Dicha alza se dio con mayor fuerza desde febrero pasado hasta la fecha, siendo la guerra entre Estados Unidos e Irán, la que impactó más fuertemente. Por el conflicto armado en Medio Oriente subió el precio del diésel y por lo tanto el costo del flete.

El factor de la inseguridad en México

Además, las navieras deben de pagar los precios de las pólizas de seguro de guerra, lo que aumenta costos. Ello sin contar la inseguridad del país que generan pérdidas por robos, que se ha dado por el conflicto bélico, a lo que se le suma los retos en temas de inseguridad que tiene México.

"Las pólizas de seguros (para transporte marítimo) se han duplicado o hasta triplicado, porque ya no solo tienes el seguro del transporte, tienes un seguro extra de guerra sí que la naviera te está interponiendo", agregó.

Hay tramos carreteros peligrosos que si son parte de la ruta hay que pagar un seguro al doble.

En el Foro de la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular (ANERPV) Muñoz dijo que los robos de mercancía en carreteras son cada vez más violentos e incluyen daños al operador.

¿Cuál es el sector industrial más afectado?

Expuso que el costo más fuerte está siendo el transporte. Y el sector que se está viendo más afectado es fertilizantes y la agroindustria.

Comentó que ya no hay manera de llegar a tiempo con la mercancía por todos los factores anteriores y "eso nos está ocasionando problemas, porque quien no puede mover sus mercancías vía marítima trata de mover, aunque sea un stock menos por vía aérea y se está congestionado el transporte. Es como una bola de nieve que entre más rueda más grande se hace y complica más las cosas".

Hay barcos detenidos con mercancía cerca del estrecho de Ormuz y no se sabe cuándo llegará la carga, porque al intentar llevarlo por vía aérea no hay rutas disponibles.

Muñoz agregó: “Les es complicado conseguir un vuelo por la zona, pues les representa hacer hasta cinco paradas en diferentes países que no tengan nada que ver con la guerra, para poder llegar a México por lo que los días de retraso para que lleguen los productos varía por tipo de mercancía, la ruta por la que se traiga y el volumen a manejar”.

En el Foro ANERPV, el presidente de la Asociación Mexicana de Agentes Navieros, Fernando Cos, dijo que "el llamado justo a tiempo" ya no existe, por qué no se pueden comprometer los transportistas a llevar una mercancía para que llegue justo en el momento esperado.

Lo qué podría suceder en el futuro es que la mercancía se tendrá que llevar por regiones, es decir, ya no atravesar continentes, sino que las cadenas de proveeduría serán entre países cercanos.

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KR