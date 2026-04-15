Cámara de Diputados de México aprueba crear el Día Nacional del Xoloitzcuintle

La Cámara de Diputados dio luz verde a una iniciativa para reconocer oficialmente al xoloitzcuintle como símbolo nacional, al aprobar que cada 27 de octubre se conmemore el “Día Nacional del Xoloitzcuintle”, una fecha dedicada a resaltar su valor histórico, cultural y espiritual en México.

La propuesta fue avalada con 433 votos a favor, sin oposición y con cuatro abstenciones, por lo que ahora será turnada al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.

Durante la presentación del dictamen, la diputada Nadia Navarro, integrante del Partido Revolucionario Institucional, subrayó que esta raza endémica no solo forma parte de la vida cotidiana en los hogares mexicanos, sino que también representa un elemento profundamente arraigado en la historia del país.

El proyecto ya se había propuesto

El proyecto retoma iniciativas impulsadas previamente por Ana Erika Santana, del Partido Verde Ecologista de México, y por la propia Navarro, quienes coincidieron en la importancia de preservar y visibilizar a este perro ancestral, ligado a tradiciones prehispánicas donde se le atribuía un papel espiritual como guía en el tránsito hacia el más allá.

Con este avance legislativo, el Xoloitzcuintle se perfila para contar con un día oficial que reconozca su legado como uno de los símbolos más representativos de la identidad mexicana.

Ambas fueron remitidas a la Comisión de Gobernación y Población, que emitió el dictamen con proyecto de decreto y lo votó en sentido positivo el 3 de marzo pasado. El dictamen sostiene que el Xoloitzcuintle ocupa un "lugar singular" en la historia cultural de México por su vínculo con la cosmovisión mesoamericana.

La importancia cultural del xoloitzcuintle

Refiere que aparece en códices y crónicas coloniales "como acompañante de las almas hacia el Mictlán —el inframundo de la mitología mexica y náhuatl—, además de que la tradición oral de pueblos nahuas, mixtecos y zapotecos lo conserva como guía espiritual de los difuntos y guardián de los hogares".

También expone que restos arqueológicos hallados en distintos puntos del centro del país respaldan su antigüedad y arraigo en el territorio mexicano. El texto también recuerda que esta raza estuvo cerca de desaparecer durante el virreinato por el desplazamiento de especies europeas, pero que en la década de 1950 comenzó su recuperación.

Añade que hoy es reconocida por organismos especializados y que cuenta con tres tamaños oficiales: estándar, intermedio y miniatura.

A ello suma su presencia en el arte mexicano, con menciones a o bras de Diego Rivera, Juan O’Gorman, Frida Kahlo, Raúl Anguiano, Rufino Tamayo y Francisco Toledo, como muestra de su peso simbólico en la identidad nacional.

¿Por qué se eligió el día 27 para celebrar al xoloitzcuintle?

Entre las razones para fijar el 27 de octubre como fecha conmemorativa, la comisión expone que ese día, dentro de varias tradiciones del Día de Muertos, está dedicado a honrar a los animales fallecidos , en especial los de servicio y particularmente al xoloitzcuintle.

El dictamen subraya que esa asociación refuerza su papel como vínculo entre los vivos y los muertos y como expresión de memoria colectiva, respeto a los ancestros y relación con la naturaleza.

En sus consideraciones, la comisión argumenta que la nueva efeméride busca reconocer al xoloitzcuintle como símbolo de identidad cultural de México; preservar y difundirlo como patrimonio vivo.

Así como para fortalecer el entendimiento de sus raíces históricas y espirituales; fomentar la educación y la preservación cultural en torno a esta raza, e impulsar políticas públicas para su protección y promoción.

TG