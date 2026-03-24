La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que ayer partirá un nuevo envío de ayuda humanitaria con destino a Cuba, como parte de las acciones de apoyo del Gobierno de México ante la situación que enfrenta la isla.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria señaló que su administración mantiene comunicación tanto con el gobierno cubano como con el de Estados Unidos, con el objetivo de contribuir a mecanismos que permitan evitar conflictos y favorecer soluciones pacíficas.

Indicó que México respalda el diálogo entre ambas naciones y reiteró la disposición de su gobierno para acompañar estos procesos. “Es público que ellos tienen conversaciones, Estados Unidos y Cuba, buscando siempre una solución pacífica”, expresó.

Sheinbaum Pardo destacó que el envío de ayuda humanitaria continuará en la medida en que sea necesario, y subrayó que el apoyo está dirigido al pueblo cubano. En ese contexto, también planteó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) debería participar con asistencia para la isla.

La titular del Ejecutivo reiteró la postura del Gobierno de México en contra del bloqueo económico impuesto a Cuba desde la década de 1960, al señalar que esta ha sido una posición constante que se ha comunicado tanto a autoridades estadounidenses como al propio gobierno cubano.

Asimismo, dio a conocer que se analizan distintas alternativas para enviar combustible a la isla, procurando que estas acciones no generen afectaciones o sanciones para México. Explicó que se evalúan esquemas en los que el suministro pueda considerarse como ayuda humanitaria o incluso bajo mecanismos comerciales.

La Presidenta insistió en que México mantendrá su política de apoyo a Cuba, en apego a sus principios de política exterior, y continuará buscando opciones que permitan contribuir a atender las necesidades de la población, sin generar tensiones adicionales en el ámbito internacional.

CT